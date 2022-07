Những lần cho mượn giọng của nam diễn viên được trả cát sê cao nhất thế giới

Dwayne Johnson - hay còn được khán giả biết đến với tên gọi trên sàn đấu vật 'The Rock', là một trong những gương mặt ăn tiền bậc nhất Hollywood hiện tại. Anh trở nên quen mặt với khán giả khi thi đấu chuyên nghiệp tại WWF, và sau này là trong rất nhiều các tác phẩm điện ảnh, truyền hình của Hollywood.

Giờ đây, The Rock là một trong những ngôi sao đại chúng nổi bật nhất tại thời điểm hiện tại. Bên cạnh các thương hiệu lớn như Jumanji hay Fast and Furious, Dwayne Johnson cũng thường góp giọng trong các tác phẩm hoạt hình lớn của Hollywood, nổi bật như Moana và gần đây nhất là DC League of Super Pets - bộ phim hoạt hình đề tài siêu anh hùng ra rạp toàn cầu từ 29/7. .

Planet 51

Phim hoạt hình kinh phí 70 triệu USD hợp tác giữa Tây Ban Nha, Anh và Mỹ là tác phẩm hoạt hình ghi những dấu ấn đầu tiên của The Rock với vai trò diễn viên lồng tiếng. Anh thủ vai chính Thuyền trưởng Baker, một phi hành gia NASA. Bên cạnh Dwayne Johnson, phim còn quy tụ dàn sao Jessica Biel, Gary Oldman và Justin Long. Tuy không được giới phê bình đánh giá quá cao, Planet 51 vẫn là bộ phim hoạt hình hài hước phù hợp với các bạn nhỏ đam mê các tác phẩm phiêu lưu, khám phá.

Moana

Moana là bộ phim năm 2016 đến từ xưởng phim Walt Disney Studios. Phim xoay quanh cuộc phiêu lưu của cô bé Moana, con gái của tộc trưởng Motunui. Moana là một cô bé khát khao được khám phá biển xanh và thế giới rộng lớn ngoài kia, trong khi cha của cô, vì ám ảnh với cái chết của người bạn thân, nhất định không để cô con gái đi quá xa ra bên ngoài. Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cả giới phê bình cũng như khán giả đại chúng. Phim đạt doanh thu trên 700 triệu USD, trở thành một trong những phim của Walt Disney Studios có thành tích phòng vé ấn tượng nhất.

Trong Moana, The Rock vào vai Maui, một vị thần to béo, vui vẻ nhưng cũng khá nóng tính. Maui chính là người đồng hành của Moana trên chặng đường khám phá đại dương bao la. Sự vui vẻ của The Rock rất phù hợp với tính cách Maui, cộng thêm khả năng ca hát trong ca khúc nhạc phim nổi tiếng You’re Welcome đã làm nên thương hiệu của ông thần to béo này.

DC League of Super Pets

Năm 2022, The Rock góp mặt trong hai bộ phim của vũ trụ siêu anh hùng DC là DC League of Super Pets và Black Adam. Bom tấn hoạt hình mùa hè - DC League of Super Pets (Liên minh siêu thú DC) là bộ phim xoay quanh các chú thú cưng của các siêu anh hùng Liên minh công lý tại thành phố Metropolis.

Trong đó, The Rock sẽ vào vai chính - siêu cún Krypto, chú cún cưng của siêu anh hùng Superman. Krypto vốn là một chú cún sở hữu các siêu năng lực không kém cạnh anh bạn hai chân của mình, có phần kiêu ngạo và tự tin thái quá vào bản thân. Nhưng sau khi Superman bị bắt cóc, Krypto cũng mất đi năng lực siêu phàm của mình. Trở thành một chú cún bình thường, Krypto đã tập hợp một Liên minh thú cưng để cùng nhau giải cứu các siêu anh hùng Liên minh công lý.

Bên cạnh The Rock, phim có sự tham gia của các diễn viên Hollywood đình đám khác như Kevin Hart, John Krasinski và cả Keanu Reeves.

Lồng tiếng cho siêu cún Krypto trong Liên minh siêu thú DC (DC League of Super Pets) là The Rock .

