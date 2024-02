AirPods Pro 2 bản đặc biệt năm rồng

Apple lần đầu phát hành phiên bản sản phẩm đặc biệt AirPods Pro 2 có khắc biểu tượng hình rồng, được bán trực tuyến trên trang web của hãng dành cho một số thị trường châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc...

Apple lần đầu phát hành phiên bản sản phẩm đặc biệt AirPods Pro 2 có khắc biểu tượng hình rồng. Ảnh: Apple

Đây là model dựa trên AirPods Pro dùng chuẩn sạc mới USB-C mới ra mắt cuối 2023 thay vì cổng Lightning.

Biểu tượng hình rồng được in ngay trên hộp sạc USB-C. Trên hộp đựng, Táo khuyết cho in hình rồng với dòng chữ AirPods Pro cùng tông màu đỏ - màu may mắn theo quan niệm của người Á Đông.

Hình rồng với dòng chữ AirPods Pro cùng tông màu đỏ trên hộp. Ảnh: Macrumors

Ngoài biểu tượng đặc biệt, phiên bản AirPods Pro này không thay đổi về tính năng và giá cả so với phiên bản thông thường.

AirPods Pro 2 với hộp sạc MagSafe (USB-C) có khả năng chủ động khử tiếng ồn cao hơn đến 2 lần so với thế hệ trước, cùng chế độ xuyên âm giúp nghe thấy thế giới xung quanh mình và âm thanh thích ứng hoàn toàn mới điều chỉnh việc kiểm soát tiếng ồn theo môi trường một cách linh động. Thời lượng pin tăng với thời gian nghe lên đến 6 giờ sau một lần sạc, và 30 giờ nghe với hộp sạc MagSafe...

Sản phẩm của Apple chào năm rồng Giáp Thìn. Ảnh: iMore

Các phụ kiện đi kèm gồm một cáp sạc USB-C hai đầu, các bộ nút tai kích thước khác nhau.

Những năm trước, Apple cũng đã từng phát hành AirPods Pro phiên bản đặc biệt dành cho một số thị trường khu vực châu Á vào các dịp Tết Nhâm Dần, Tết Quý Mão, Tết Tân Sửu… Đây là năm đầu tiên Việt Nam bán chính thức sản phẩm giới hạn cho Tết Nguyên đán của Apple.

Xem video Apple giới thiệu AirPods Pro 2:

Bàn phím cơ không dây hình rồng

Những mẫu bàn phím cơ với họa tiết rồng độc bản tuyệt đẹp cũng là món quà độc đáo dành cho các tín đồ công nghệ chào mừng năm Giáp Thìn.

Mẫu bàn phím cơ với họa tiết rồng độc bản tuyệt đẹp.

Các mẫu bàn phím cơ không dây được thiết kế với họa tiết rồng, phượng. Hình ảnh rồng bay phượng múa có ý nghĩa mang lại điềm lành cho năm mới.

Kết hợp giữa thị giác và cảm giác tay, có thể nói đây là một sản phẩm nhiều ý nghĩa đối với người yêu thích công nghệ cho năm con rồng.

Keycap rồng

Keycap là phím dùng trên bàn phím cơ, tạo ra trải nghiệm gõ phím tốt hơn cho người dùng. Các mẫu keycap thường được sản xuất với hình dạng đẹp mắt, đa dạng về màu sắc, kích thước và chất liệu.

Keycap rồng được xem là món đồ công nghệ hấp dẫn cho năm Giáp Thìn.

Những bộ sưu tập keycap rồng được xem là món đồ công nghệ hấp dẫn cho năm Giáp Thìn. Tùy vào kích cỡ, kiểu dáng và độ phức tạp, mỗi keycap sẽ có giá từ vài chục nghìn đồng cho tới vài trăm nghìn đồng.

Hãng sản xuất đưa ra nhiều mẫu mã, đa dạng về hình rồng, từ rồng châu Á, rồng thần trong “Dragon Ball” và rồng Haku trong “Spirited Away” cho người dùng chọn lựa.