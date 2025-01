Agribank, NCB hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Agribank là ngân hàng đầu tiên hé lộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với nhiều con số được đánh giá là tốt nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Đến 31/12/2024, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 200.000 tỷ đồng (10%). Huy động vốn vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng trên 140.000 tỷ đồng (7,5%). Dư nợ tín dụng đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng, tăng trên 170.000 tỷ đồng (+11%). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,56%. Vốn chủ sở hữu đạt 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ đạt 51.600 tỷ đồng.

Agribank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng trên 8% so với năm 2023. Năm 2023, ngân hàng này đạt 25.525 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ. Như vậy, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trong năm 2024 của Agribank đạt khoảng 27.567 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Agribank hoàn thành sắp xếp lại 21 chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM. Nhà băng này xử lý được gần 138.000 tỷ đồng nợ xấu giai đoạn 2021-2024, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng năm 2025 xuống dưới 1% và hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu; nợ bán cho VAMC chưa xử lý về dưới mức 3% vào cuối năm 2025.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng đã có kết quả kinh doanh năm 2024 với những tín hiệu tích cực.

Năm 2024, NCB bắt đầu hành trình tái cơ cấu với việc trở thành tổ chức tín dụng đầu tiên hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt Phương án cơ cấu lại (PACCL) theo “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN.

Theo đó, nhà băng này đã tích cực thu hồi xử lý tài sản tồn đọng, đạt 130% mục tiêu tại PACCL; hoàn thành việc trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu ngay sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ lên gần 11.800 tỷ đồng vào tháng 12 vừa qua.

Việc trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu và chi phí vốn của các khoản tồn tại cũ theo lộ trình tại PACCL cũng là lý do khiến lợi nhuận năm 2024 ghi nhận mức âm, mặc dù hoạt động kinh doanh phát triển mới của NCB trong 2024 đạt kết quả rất đáng ghi nhận với tổng thu nhập hoạt động thuần (TOI) sau dự phòng rủi ro từ hoạt động kinh doanh mới là 2.968 tỷ đồng. Sau khi trừ đi toàn bộ chi phí hoạt động, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mới đạt 1.339 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/12/2024, NCB đã hoàn thành vượt mức mục tiêu đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hồi tháng 4/2024. Trong đó, tổng tài sản đạt 118.562 tỷ đồng, tăng 23,2% so với 2023 và vượt 12% so với kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 71.175 tỷ đồng, tổng huy động vốn thị trường 1 đạt 100.491 tỷ đồng, vượt lần lượt 10,6% và 16,8% so với kế hoạch.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Nhiều ngân hàng được dự báo lãi lớn

Đến thời điểm hiện tại, chưa có ngân hàng nào chính thức công bố báo cáo tài chính quý IV/2024. Tuy nhiên, Chứng khoán VCBS vừa cập nhật dự báo kết quả kinh doanh các ngân hàng.

VCBS dự báo tổng thu nhập hoạt động của VietinBank trong quý IV/2024 đạt 20.585 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.557 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Dự báo tổng thu nhập hoạt động của BIDV trong quý IV/2024 đạt 25.300 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 8.778 tỷ đồng, tăng trưởng 11%.

Đối với “ông lớn” Techcombank, VCBS dự báo tổng thu nhập hoạt động của quý IV/2024 đạt 11.935 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự báo giảm 11,4% còn 5.114 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý IV/2024 của Techcombank được dự báo giảm do trong kỳ ngân hàng phải trích 1.800 tỷ đồng bồi thường cho Manulife sau khi hai bên chấm dứt hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền.

Trong khi đó, VPBank được dự báo tổng thu nhập hoạt động trong quý IV/2024 đạt 15.276 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.659 tỷ đồng, tăng mạnh 109% so với cùng kỳ.

VCBS ước tính tổng thu nhập hoạt động trong quý IV/2024 của VIB đạt 7.227 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 2.916 tỷ đồng, tăng 22,6%.

Dự báo tổng thu nhập hoạt động của HDBank trong quý IV/2024, VCBS cho biết sẽ đạt 8.565 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế dự kiến 4.472 tỷ đồng, tăng 2%.

Đối với MB, dự báo tổng thu nhập hoạt động trong quý IV/2024 đạt 14.670 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 9.006 tỷ đồng, tăng 43,2%.

VCBS dự báo MSB đạt tổng thu nhập hoạt động 3.500 tỷ đồng trong quý IV/2024, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng, tăng mạnh 147,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo kết quả kinh doanh quý IV/2024 của Sacombank, ước tính tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 7.990 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 3.455 tỷ đồng, tăng 25,4%.

VCBS dự báo trong quý IV/2024, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng Á Châu (ACB) đạt 8.748 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 5.476 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.