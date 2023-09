Từ năm 1994 đến nay, Đài Truyền hình Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội (từ năm 2023 mang tên Tiếng hát Hà Nội) phát hiện và tạo dựng tên tuổi các ca sĩ hàng đầu của đất nước.

Đây là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và số lượng thí sinh đông đảo. Đồng thời, cũng là một chương trình truyền hình có thương hiệu lâu năm của Đài Hà Nội.

Các ca sĩ sẽ tham gia ''Những ngôi sao Hà Nội''.

Những ngôi sao Hà Nội hội tụ những nghệ sĩ thành danh từ cuộc thi này. Đó là NSƯT Mai Hoa - Giải nhất năm 1996, ca sĩ Anh Thơ - Giải nhất năm 1998, ca sĩ Phạm Văn Giáp - Giải nhất năm 2000, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - Giải nhất năm 2002, ca sĩ Hoàng Quyên - Giải nhất năm 2010, ca sĩ Tô Minh Thắng - Giải nhì năm 1998, ca sĩ Phương Anh - Giải nhì năm 2002, ca sĩ Vũ Thắng Lợi - Giải nhì năm 2008 và Giải Ca sĩ hát ca khúc về Hà Nội hay nhất, ca sĩ Ploong Thiết - Giải ba năm 2002, ca sĩ Khánh Linh - Giải khuyến khích năm 2002.

Nhiều bài ca đi cùng năm tháng đã được các thí sinh làm mới và thể hiện trong các cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội. Các tác phẩm đó một lần nữa được vang lên trong chương trình Những ngôi sao Hà Nội như: Xa khơi - một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ với tiếng hát Anh Thơ, Hồ Gươm chiều thu - do nhạc sĩ An Thuyên phổ thơ Nguyễn Sĩ Đại viết riêng cho Hồ Quỳnh Hương, Đi tìm bóng núi cũng là một tác phẩm của nhạc sĩ An Thuyên phổ thơ Dương Thuấn gắn chặt với ca sĩ Ploong Thiết…

NSƯT Mai Hoa.

Và còn nhiều ca khúc khác mà các nghệ sĩ để lại dấu ấn trong lòng khán giả như: Tìm tên anh trên bờ cát (sáng tác Duy Thái) do NSƯT Mai Hoa thể hiện, Tiếng nói Hà Nội (nhạc: Văn An, lời thơ: Cảnh Trà) với phần trình diễn của Vũ Thắng Lợi…

Trong chương trình sẽ có một số ca khúc in đậm tình yêu, lòng tự hào với Thủ đô và đất nước như: Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Mơ về nơi xa lắm (nhạc Phú Quang, thơ Thái Thăng Long), Ngẫu hứng sông Hồng (Trần Tiến), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Đất nước tình yêu (Lệ Giang), Khát vọng (Phạm Minh Tuấn)… Cùng một số sáng tác mới, mang hơi thở đương đại như Chỉ còn mình anh (Huy Tuấn), Cuộc đời tôi (Thủy Nguyễn), Radio buồn (Tuấn Khanh)…

Đặc biệt, có một số tiết mục được dàn dựng với sự kết hợp của những nghệ sĩ nổi tiếng với các thí sinh đang tham gia vòng Sơ khảo của Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023.

Những ngôi sao Hà Nội do Đài Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 28/9/2023 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội 1.