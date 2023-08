Ngày nay, danh tiếng của kinh đô điện ảnh Hollywood gắn liền với các bom tấn hành động, giả tưởng. Những siêu anh hùng có thể bay lượn, mang sức mạnh phi thường như Iron Man, Captain Marvel, Batman; khung cảnh lung linh kỳ bí, siêu thực của Avatar; cốt truyện bí ẩn, lạ lùng của Inception… mang đến hàng tỷ USD cho nhà sản xuất và tạo nên những trào lưu văn hóa toàn cầu.

Quay trở về thời điểm thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, Hollywood lại có một bộ mặt khác. Người ta nhắc đến kinh đô điện ảnh với những anh hùng cơ bắp cuồn cuộn, trang bị vũ khí hạng nặng, sẵn sàng nhảy vào các cuộc chiến máu lửa với súng máy, dao găm hoặc với bất kỳ thứ gì trong tầm tay.

Telegraph gọi đây là thời kỳ hoàng kim của phim hành động thuần túy - trước khi CGI và Marvel xuất hiện - gắn liền với các tên tuổi gạo cội, bất kể họ đóng vai gì.

Arnold Schwarzenegger

Với kính đen, áo khoác da, lăm lăm khẩu súng trong tay, hình ảnh Arnold Schwarzenegger trong vai người máy “kẻ hủy diệt” đã trở thành biểu tượng của phim hành động Hollywood từ giữa thập niên 80 của thế kỷ trước.

Arnold Schwarzenegger gắn liền với hình tượng ‘kẻ hủy diệt’ trong hơn 30 năm. Ảnh: Orion.

The Terminator (1984) cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của đạo diễn James Cameron lẫn nam diễn viên Arnold Schwarzenegger. Thương hiệu phim hành động này có thêm 5 phần, ra mắt lần lượt vào các năm 1991, 2003, 2009, 2015 và 2019. Arnold vẫn tiếp tục vào vai kẻ hủy diệt trong suốt chặng đường hơn 30 năm đó.

Ngoài ra, nam diễn viên còn xuất hiện thường xuyên trong hàng loạt bộ phim điện ảnh hành động vào những năm cuối thập niên 1980 và cả thập niên 1990 với Commando (1985), The Running Man (1987), Red Heat (1988), Predator (1987), True Lies (1994)…

Với sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, Arnold Schwarzenegger nhận được nhiều đề cử, giải thưởng quan trọng. Ông cũng được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Trailer phim 'The Terminator' (1984)

Bruce Willis

Nếu như Arnold Schwarzenegger “chết vai” với kẻ hủy diệt thì Bruce Willis được khán giả của dòng phim hành động thập niên 1980-1990 gọi bằng cái tên John McClane - nhân vật chính trong series Die Hard. Ba phần phim ra mắt từ 1988-1995 có doanh thu toàn cầu vượt mốc 700 triệu USD, đưa Willis thành ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood.

Bruce Willis thủ vai cảnh sát John McClane trong series phim 'Die Hard'. Ảnh: 20th Century Fox.

Sự nghiệp diễn xuất của ông có phần xuống dốc trong nửa cuối thập niên 1990. Sang thập niên 2000, Bruce Willis tiếp tục trở lại với hình tượng John McClane trong phần phim Live Free or Die Hard (2007) cùng một số bộ phim hành động khác như Sin City (2005). Đặc biệt, vào năm 2010 ông có mặt trong 2 tác phẩm được yêu thích khác là Red và The Expendables.

Ở tuổi ngoài 60, Willis vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh rộng, kể cả những vai hành động “nặng đô”. Trong năm 2022, ông đóng chính trong 12 bộ phim.

Sylvester Stallone

Sự nghiệp diễn xuất của Sylvester Stallone kéo dài từ thập niên 1970 đến tận ngày nay với bộ sưu tập đồ sộ các vai hành động cơ bắp.

Sylvester Stallone trong phim Rocky III. Ảnh: Shutterstock.

Gương mặt của ông gắn liền với nhiều series ăn khách như Rocky (4 phần), Rambo (5 phần), Biệt đội đánh thuê (3 phần) cùng hàng loạt bộ phim hành động đáng chú ý khác. Ông từng đoạt 33 giải thưởng, 71 đề cử trong đó có 3 đề cử Oscar. Ông cũng là diễn viên duy nhất xuất hiện trong phim đứng đầu doanh thu phòng vé ở 6 thập kỷ liên tiếp, theo Deadline.

Trong thập niên 1980 và 1990, Sylvester Stallone là một hình tượng anh hùng cơ bắp quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng. Tuy nhiên, phong cách diễn xuất của ông cũng bị một số nhà phê bình đánh giá nghiêng về chủ nghĩa hiếu chiến.

'The Expendables' (2010) với Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis

Chuck Norris

Xét trong những vai diễn hành động cơ bắp của thập niên 1980 và 1990, có thể xem Chuck Norris là bậc “đàn anh” của các ngôi sao nổi tiếng được đề cập ở trên. Không chỉ có tuổi đời lớn hơn, nam diễn viên này còn là một võ sư được kính trọng, người sáng lập môn phái Chun Kuk Do.

Chuck Norris trong phim 'The Delta Force' (1986). Ảnh: Yoni S.Hamenahem.

Ông từng nổi tiếng với màn đấu tay đôi cùng Lý Tiểu Long trong Mãnh long quá giang (1972), trước khi vào các vai hành động cháy nổ trong Invasion U.S.A. (1985), Code of Silence (1985), The Delta Force (1986), The Hitman (1991)… Năm 1989, tên Chuck Norris đã xuất hiện trên một ngôi sao tại Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Trong quyển sách The Last Action Heroes, điểm lại thời kỳ hoàng kim của dòng phim hành động cơ bắp Hollywood vào thập niên 1980 và 1990, tác giả Nick de Semlyen cho rằng Chuck Norris mang hình tượng nam tính, mạnh mẽ, có xu hướng thống trị trên màn ảnh rộng, nhưng ngoài đời thực ông là một người dễ thương và thân thiện.