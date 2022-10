Những quy định về trang phục du khách cần lưu ý trước khi đi Qatar xem World Cup

Thời tiết ở Qatar thời điểm diễn ra World Cup

Qatar nằm ở trung tâm của Trung Đông, giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Ả Rập Saudi.

Ngay cả trong tháng 12, nhiệt độ ở đây cũng hiếm khi giảm xuống dưới 20 độ C, với mức nhiệt trung bình từ 23 đến 26 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn có thể hạ xuống mức thấp khoảng 15 độ C, với độ ẩm 71%.

Lượng mưa cũng tăng mạnh vào tháng 12, với mức trung bình là 12,1mm, so với mức không trong các tháng 6, 7, 8 và 9.

Do cái nóng gay gắt ở Qatar vào mùa hè (nhiệt độ đều trên 29 độ C), nên Fifa đã quyết định dời World Cup sang mùa đông để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các cầu thủ cũng như du khách.