{"article":{"id":"2226991","title":"Những thế mạnh của các khu đô thị Vinhomes","description":"Không chỉ kiến tạo nên những sản phẩm BĐS đẳng cấp, sự thành công của các dự án nhà ở Vinhomes còn đến từ sự đồng hành của chủ đầu tư với cư dân qua các hoạt động văn hóa, tinh thần hấp dẫn, kiến tạo cộng đồng văn minh, gắn kết và đầy sức sống.","contentObject":"<p><strong>Thế mạnh vượt trội của bất động sản thương hiệu Vinhomes</strong></p>

<p>Từ khi tham gia thị trường bất động sản (BĐS), Vinhomes đã tạo nên sự khác biệt khi kiến tạo hàng loạt các dự án theo mô hình quần thể độc đáo với cảnh quan xanh toàn diện. Xen kẽ với đó là hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đồ sộ, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cuộc sống như trường học Vinschool, TTTM Vincom, bệnh viện Vinmec,… Cùng với đó là tiêu chuẩn quản lý, vận hành chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên, an ninh tận tâm suốt 24/7.</p>

<p>Với chiến lược phát triển độc đáo này, các <a href=\"https://vietnamnet.vn/khu-do-thi-tag14168353223093094931.html\" target=\"_blank\">khu đô thị</a> của Vinhomes trên khắp cả nước như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park… đã nhanh chóng trở thành biểu tượng trên thị trường BĐS. Các sản phẩm nhà Vinhomes luôn được chờ đón và tạo ra cơn sốt với cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư, bất chấp các biến động của thị trường.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-1-1142.jpg?width=768&s=mGJjokLb4veCD9UPgTOdFA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-1-1142.jpg?width=1024&s=8cQBJksL07TZ0a_GV9zoqQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-1-1142.jpg?width=0&s=9Cj-UX9fBv2ODnv8N4YYZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-1-1142.jpg?width=768&s=mGJjokLb4veCD9UPgTOdFA\" alt=\"aanh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-1-1142.jpg?width=260&s=2WgqbQxfpTuA3hvR2KrL5Q\"></picture>

<figcaption>Các khu đô thị của Vinhomes luôn trở thành biểu tượng dẫn dắt sự phát triển của thị trường bất động sản</figcaption>

</figure>

<p>Sự khác biệt của Vinhomes cũng đến từ các chương trình, hoạt động gắn kết cộng đồng như sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao hay chăm sóc sức khỏe… thổi bùng sức sống tại các khu đô thị. Tiêu biểu phải kể đến “Ngày hội kết nối cư dân”, “Ngày hội đổi rác lấy quà”, “Ngày hội vui khỏe Vinhomes”... cùng hàng loạt CLB với nhiều chủ đề khác nhau. Từ đó, cư dân Vinhomes có cơ hội giao lưu, gắn kết, chung tay vun đắp đời sống tinh thần phong phú.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1143.jpeg?width=768&s=x0TctLC2gIWZowS4nKtq4g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1143.jpeg?width=1024&s=FXn7DFSUM2J1WLuM8ctO-Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1143.jpeg?width=0&s=1I_cARwOKSawLnyDzj7BeQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1143.jpeg?width=768&s=x0TctLC2gIWZowS4nKtq4g\" alt=\"anh 2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1143.jpeg?width=260&s=W1L5v1lUPpS9cPDWqsVNWw\"></picture>

<figcaption>Vinhomes không chỉ tập trung phát triển nhà ở mà còn kiến tạo những cộng đồng dân cư đầy sức sống</figcaption>

</figure>

<p>Mới đây nhất, thương hiệu BĐS hàng đầu Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành và nỗ lực kiến tạo cộng đồng cư dân đẳng cấp thông qua việc ra mắt ba CLB: “<a href=\"https://vietnamnet.vn/song-xanh-tag14655562999489439047.html\" target=\"_blank\">Sống xanh</a>”, “Sống vui khỏe” và “Sống văn minh đẳng cấp” với nhiều hoạt động hấp dẫn, từ rèn luyện thể chất, tinh thần cho tới nâng cao kiến thức, thay đổi thói quen giúp cư dân nâng tầm chất lượng cuộc sống.</p>

<p>Vinhomes cũng liên tục đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường, thu hút cư dân đến an cư, tận hưởng cuộc sống hoàn hảo. Đơn cử như tại Vinhomes Ocean Park 2, nơi được ví như “quận Kinh đô” của Ocean City, đơn vị này đã đem đến cơ hội trải nghiệm cho khách hàng thông qua các gói hỗ trợ hoàn thiện, khai thác cho thuê cho chủ sở hữu như Tổ Ấm An Vui, Sức Sống Trung tâm, thuê villa trải nghiệm... </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-3-1144.jpg?width=768&s=jxBHtr2zwjdNWnUeVopkaQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-3-1144.jpg?width=1024&s=Y3xO18oHoXLVsfglSN07Vg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-3-1144.jpg?width=0&s=QC_Q3tqs5hGLU0-lANBC5A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-3-1144.jpg?width=768&s=jxBHtr2zwjdNWnUeVopkaQ\" alt=\"aanh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-3-1144.jpg?width=260&s=5ujHi9vUNtNb3YCw0roCMw\"></picture>

<figcaption> Vinhomes Ocean Park 2 là bức tranh đầy sức sống được Vinhomes dày công tạo dựng </figcaption>

</figure>

<p><strong>Khai mở đà tăng trưởng của “quận Kinh đô” </strong></p>

<p>Chỉ sau hơn 1 năm ra mắt, “quận Kinh đô” đã trở thành một trong những tâm điểm của khu đông Hà Nội với nhiều công trình điểm nhấn được ra mắt như quảng trường Kinh đô Ánh sáng, VinWonder Hà Nội Wave Park, công viên Silk Park… và loạt tiện ích đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu sống của cư dân.</p>

<p>Đầu tư tại “quận Kinh đô”, khách hàng sẽ được hưởng trọn dòng khách du lịch khổng lồ tại tâm điểm mua sắm, giải trí sầm uất bậc nhất phía đông Thủ đô khi siêu tổ hợp Mega Grand World Hà Nội ra mắt vào ngày 21/12 và khu phức hợp Center Point đẳng cấp đi vào hoạt động từ tháng 1/2024. Kết hợp với những đại tiện ích hút khách trước đó, “quận Kinh đô” sẽ là nơi tập trung của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hội chợ… diễn ra bất kể ngày đêm, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách khi tới Hà Nội.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-4-1145.jpg?width=768&s=q2SqHU6OO7aahSMXA8HA3Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-4-1145.jpg?width=1024&s=LkWJOGBTcHBADWMl8S3Lgg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-4-1145.jpg?width=0&s=H11VpzBs-yuBPGiGIXyPkQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-4-1145.jpg?width=768&s=q2SqHU6OO7aahSMXA8HA3Q\" alt=\"aanh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-4-1145.jpg?width=260&s=OdR7OYMkq5Hi_smI7W8P0Q\"></picture>

<figcaption> Sức sống tại “quận Kinh đô” được thổi bùng nhờ những siêu tổ hợp như Mega Grand World Hà Nội</figcaption>

</figure>

<p>Trong giai đoạn từ năm 2024 - 2025, “quận Kinh đô” sẽ tiếp tục được bổ sung loạt công trình đẳng cấp như trường liên cấp Vinschool rộng 6.000m2, TTTM Vincom Mega Mall, Bệnh viện quốc tế Vinmec Health Resort 5 sao, tòa tháp văn phòng 30 tầng… Khi đó, hệ sinh thái đồng bộ, khép kín với các yếu tố sống - làm việc - học tập - lập nghiệp được hoàn thiện và sẽ mang tới cho “quận Kinh đô” diện mạo hoàn chỉnh và sức sống mãnh liệt chưa từng có.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-5-1146.jpg?width=768&s=IBhk_vwdkLyINjPEZqcTFA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-5-1146.jpg?width=1024&s=K05S2mhqN_odMScXmRmQwg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-5-1146.jpg?width=0&s=gELY0-Dg9Tr3pPEcuNpaHg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-5-1146.jpg?width=768&s=IBhk_vwdkLyINjPEZqcTFA\" alt=\"aanh 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/aanh-5-1146.jpg?width=260&s=3NV5eYCks-4xFArez7d7Jw\"></picture>

<figcaption> Cơ hội trải nghiệm tiện ích vượt trội và sức sống nóng lên từng ngày tại “quận Kinh đô” luôn rộng mở nhờ những chính sách đột phá của Vinhomes</figcaption>

</figure>

<p>Hiện tại, dự án đang được Vinhomes áp dụng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn, mở ra cơ hội đón đầu tiềm năng tăng trưởng, sản sinh lợi nhuận liên tục cho mọi khách hàng. Cụ thể, Vinhomes sẽ hỗ trợ hoàn toàn lãi suất 0% trong 24 tháng cho 70% giá trị căn nhà. Khách hàng sẽ được nhận bàn giao căn nhà hoàn thiện, sẵn sàng cho cuộc sống trong mơ hoặc tận dụng khai thác kinh doanh với hàng chục ngàn khách hàng tiềm năng hiện hữu tại Ocean City. </p>

<p>Chủ đầu tư cũng cam kết tiền thuê liên tục trong thời hạn 2 năm với khách hàng mua để kinh doanh cho thuê. Với khách hàng mua nhà để sử dụng và không có nhu cầu cho thuê, giá trị khoản hỗ trợ này có thể lên tới 600 triệu đồng. Đây là chính sách áp dụng cho quỹ căn hoàn thiện với các điều kiện và điều khoản đi kèm. </p>

<p>Đặc biệt, khách hàng mua nhà tại “quận Kinh đô” trong giai đoạn này còn được nhận 1 xe ô tô điện với những mẫu sang trọng nhất, đang “gây sốt” trên thị trường như VinFast VF 8 và VinFast VF 9. </p>

