Những tình tiết gây sốc vụ hai người đàn ông bị hành hạ

Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan vụ “hai người đàn ông bị hành hạ, đánh đập dã man trên tàu cá” gây xôn xao dư luận.

Hai bị hại là ông Lê Văn Bình (40 tuổi) và Trương Văn Trung (47 tuổi), cùng quê Kiên Giang.

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông bị hành hạ.

“Sau khi hai đoạn clip xuất hiện, Công an trên toàn quốc vào cuộc, chứ không phải riêng Công an tỉnh Cà Mau, vì không biết vụ việc xảy ra ở đâu. Đến ngày 17/11, chúng tôi xác định được bị hại và vụ việc này xảy ra trên vùng biển tỉnh Cà Mau nên cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời thụ lý vụ việc. Ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án hành hạ người khác”, Thượng tá Kiếm cho biết.

Thượng tá Kiếm cũng khẳng định, quy trình tiếp nhận tin báo ban đầu của Công an thị trấn Sông Đốc là đúng quy định. “Về quy trình tiếp nhận, Công an thị trấn Sông Đốc có tiếp nhận, có ghi lời khai, có đưa bị hại đi khám điều trị là đúng quy định", Thượng tá Kiếm nói.

Thượng tá Kiếm thông tin thêm, sau khi thỏa thuận với chủ ghe, ông Trung và Bình đi biển luôn không quay lại làm việc với Công an thị trấn Sông Đốc. Vì vậy, Công an thị trấn Sông Đốc đã yêu cầu bà Phạm Thị Hà - chủ tàu BT 97993-TS – nơi hai bị hại bị hành hạ cho phương tiện vào bờ, song người phụ nữ này không chấp hành.

Sau khi thụ lý điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp cùng Đồn Biên phòng Sông Đốc ra biển áp tải tàu cá và đưa Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, con của bà Hà), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi) vào đất liền phục vụ công tác điều tra. Hiện, Công an đã tạm giữ hình sự đối với 3 người này.

Còn với bị hại, 6h sáng 22/11, lực lượng chức năng đưa ông Trung từ ghe đánh bắt ngoài khơi vào bờ. Ngay sau đó, Công an đã đưa ông Trung đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau để phục vụ công tác điều tra.

Còn ông Bình, hiện nay chưa có thông tin liên lạc, công an đang phối hợp gia đình xác minh thông tin về ghe biển mà ông này đang làm ngư phủ.

“Ngay khi có kết luận giám định của bị hại, chúng tôi sẽ chỉ đạo tiến hành khởi tố bị can đối với các đối tượng này”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm nói và cho biết, hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Hành hạ người khác”, trong quá trình điều tra nếu thấy đủ căn cứ xác định đối với những tội danh khác thì Công an sẽ xử lý.

Ông Trung nói mình bị bắt ăn 11 con cá sống. Ảnh: GĐCC

Bắt ăn 11 con cá sống!?

Hồi tháng 5, ông Trung và Bình trình báo Công an thị trấn Sông Đốc bị nhiều người hành hạ, đánh đập trên tàu cá. Hai nạn nhân trình bày, tháng 1, tàu cá BT 97993-TS của bà Hà xuất bến tại cửa sông Ông Đốc. Trên tàu có 7 người, thuyền trưởng là Nguyễn Công Toàn.

Đến ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích và bị bẻ răng.

Trong một đoạn clip, ông Trung nói do làm việc chậm hơn những người khác và vì sức khỏe yếu, nên ông bị Toàn dùng roi đuôi cá đuối đánh vào người.

“Tôi hơi yếu, làm chậm tay. Những lúc làm không kịp anh em thì nó hành hung, đánh tôi. Nó lấy roi cá đuối đánh dập thịt, bắt ăn 11 con cá mắt lộ sống. Cá vừa bắt lên, nó bắt tôi ngồi xé ăn...”, ông Trung kể trong đoạn clip.