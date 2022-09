Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh Facebook, Instagram thì TikTok cũng đang là một trong những nền tảng mạng xã hội nổi bật nhất với số lượng người dùng tăng chóng mặt mỗi ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, TikTok cũng đã và đang là nơi phát tán không ít trào lưu tiêu cực. Dưới đây là những trào lưu độc hại liên quan đến giao thông và xe cộ được lan truyền trên TikTok trong thời gian gần đây.

Thử thách chặn đầu xe tải, nam thanh niên tử vong

Cách đây không lâu, dân tình được phen dậy sóng trước đoạn clip một thanh niên tại Indonesia bị đâm tử vong khi đang thực hiện thử thách quay TikTok.

Được biết, nam thanh niên này đã bất ngờ lao ra chặn đầu xe tải đang chạy theo thử thách “Angle of death” (tạm dịch: Thiên thần của cái chết) lan truyền trên TikTok. Theo đó, những người tham gia thử thách này sẽ phải chặn đầu xe tải đang di chuyển và được coi là thành công nếu xe tải dừng lại trước khi tông trúng họ. Thử thách này đã khiến nhiều người trẻ bị thương nặng và thậm chí là tử vong khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Thử thách chặn đầu xe tải gây ra nhiều cái chết thương tâm (Ảnh: Autoindia)

Săn mây trên máy bay, ảnh hưởng an toàn bay

Một TikToker với gần 10 triệu người theo dõi tại Việt Nam đã mở màn cho một trào lưu gây mất an ninh, an toàn hàng không khiến nhiều người bức xúc. Cụ thể, người này đã cố tình đặt chiếc điện thoại di động trên cửa sổ của máy bay và kéo tấm chắn che cửa sổ khi máy bay đang cất cánh để ghi lại khung cảnh bên ngoài trong suốt hành trình. Đoạn clip của TikToker này đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem và khiến nhiều người “học theo”. Cục Hàng không đã phải lên tiếng cảnh báo bởi hành động này gây ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay và tính mạng của hành khách. TikToker này sau đó đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm của mình.

Trào lưu săn mây trên máy bay gây ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay (Ảnh: Soha)

Thử thách Kia Challenge

Thử thách độc hại này được cho là bắt đầu từ tháng 7 và lan truyền trên TikTok với tốc độ chóng mặt. Kia Challenge là thử thách khởi động xe ô tô bằng cáp USB nhưng điều này lại khiến toàn bộ hộp đánh lửa của xe bị lộ ra ngoài và gây nguy hiểm, đặc biệt đối với những người không có chuyên môn.

Thử thách Kia Challenge đã nhanh chóng trở thành một trào lưu “lệch lạc” khi nhiều người cố gắng làm theo để thử nghiệm. Thậm chí, nhiều người còn có cố gắng đột nhập vào ô tô của người khác để quay video. TikTok sau đó đã phải tìm cách ngăn chặn những video về trào lưu này và người dùng TikTok được khuyến khích báo cáo vi phạm khi nhìn thấy những nội dung tương tự.

Nhiều chủ xe Kia bị các tiktoker đập vỡ xe để thực hiện thử thách Kia Challenge (Ảnh: Carscoops)

