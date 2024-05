Thời tiết miền Bắc đang bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè. Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng rồi chuyển sang mưa đột ngột mang lại những trải nghiệm không dễ chịu cho các chủ xe di chuyển trên đường.

Bên cạnh kỹ năng lái xe an toàn thì tài xế cũng nên tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về sử dụng ô tô. Trong đó, nên trang bị một số vật dụng cần thiết trên xe để luôn chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn.

Dưới đây là một số loại vật dụng hữu ích nên để trên xe mùa hè:

Kính râm

Kính râm hay kính mát giúp tài xế đỡ loá mắt, mỏi mắt khi lái xe trời nắng gắt và bảo vệ võng mạc khỏi những tia UV có hại. Thực tế, nhiều tài xế thường cất kính râm luôn trong hộc để kính có sẵn trên nhiều dòng xe.

Có thể để sẵn kính râm trên xe để tiện sử dụng. (Ảnh minh hoạ: HP Auto)

Nếu mắt đang ở trạng thái bình thường (không cận, viễn thị hay không có tật khúc xạ) thì có thể lựa chọn một loại kính râm thông thường với các lớp chống tia UV hiệu quả. Còn với người cận thị, nên đến cửa hàng kính chuyên nghiệp để kiểm tra và lựa chọn loại kính "hai trong một" phù hợp.

Ô (dù), quần áo mưa

Thời tiết mùa hè thay đổi đột ngột, đang nắng có thể chuyển mưa ngay lập tức. Đó là lý do chủ xe nên trang bị những chiếc ô (dù) hoặc áo mưa để tiện di chuyển ra khỏi xe khi cần thiết.

Nơi để ô thuận tiện nhất là phía sau hàng ghế lái, nơi mà bất cứ vị trí nào trên xe cũng có thể lấy được để sử dụng. Còn áo mưa có thể cất ở phía cốp sau. Lưu ý, các vật dụng này sau khi sử dụng nên để khô trước khi cất gọn gàng để tránh mùi trong xe.

Tấm che nắng

Ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào xe cùng với hiệu ứng nhà kính có thể khiến cho nhiệt độ trong ô tô đạt mức 70 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng của nội thất và các thiết bị điện tử trong xe.

Để ngăn chặn điều này, các chủ xe có thể sử dụng thêm tấm che nắng cho kính lái ô tô khi phải dừng đỗ dưới trời nắng, sẽ giúp hạ nhiệt cho khoang lái và bảo vệ tốt hơn cho các bộ phận bên trong.

Ngay cả khi di chuyển, sử dụng tấm che nắng di động (loại dán kính) không chỉ giúp những hành khách đỡ ánh nắng xiên trực tiếp mà còn hỗ trợ đắc lực cho hệ thống điều hoà, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Sử dụng tấm che kính lái khi phải đỗ xe lâu dưới trời nắng giúp hạ nhiệt khoang lái và bảo vệ các bộ phận bên trong. (Ảnh minh hoạ: Carandriver)

Quạt mini

Hệ thống điều hòa không khí là tiện nghi không thể thiếu đối với tất cả các mẫu xe ô tô hiện nay. Chúng có công dụng làm mát, lọc sạch không khí và hút ẩm,... đem lại cảm giác thoải mái cho người ngồi trong xe. Tuy nhiên, chủ xe cần có phương án dự phòng cho phương án hệ thống điều hòa bất ngờ gặp trục trặc.

Lúc này, một chiếc quạt mini ô tô sẽ là vật dụng cần thiết góp phần giải tỏa cái nóng, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho người ngồi trên xe, nhất là ở khu vực hàng ghế sau, nơi hơi mát điều hòa yếu hơn.

Bộ dụng cụ cứu hộ

Mùa hè với nền nhiệt độ rất cao, xe hay gặp phải những bệnh đặc trưng như quá nhiệt, hết nước mát, xịt lốp,... Lúc này, bộ dụng cụ cứu hộ sẽ giúp tài xế có thể xử lý bước đầu những vấn đề hoặc thay lốp dự phòng dễ dàng hơn.

Ngoài ra, khi buộc phải đỗ xe trên đường, những tấm phản quang cảnh báo là cực kỳ cần thiết để giữ an toàn cho mình cũng như người khác.

Khẩu trang

Mới nghe có vẻ khẩu trang là vật dụng thừa thãi trên một nơi sạch sẽ, kín gió như xe ô tô, tuy nhiên những tài xế có kinh nghiệm luôn "thủ" một vài chiếc khẩu trang trên xe, nhất là vào mùa hè.

Khẩu trang có nhiều mục đích. Đầu tiên là có thể giúp những hành khách say xe đỡ mệt mỏi hơn nhờ ngăn mùi hiệu quả. Ngoài ra, trong những ngày nắng gắt, đeo khẩu trang khi ngồi trên ô tô cũng là cách hữu hiệu ngăn những tia UV làm hại vùng da mặt.

Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang từ khi dịch Covid-19. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Bộ dụng cụ sơ cấp cứu

Không có một ai có thể dám chắc mọi hành trình đều diễn ra an toàn. Dù bạn rất cẩn thận nhưng hoàn toàn có những sự cố ngoài ý muốn. Những sự cố đó đơn giản như xuất hiện tình trạng đau bụng do ăn phải cái gì đó không được sạch sẽ, nghiêm trọng hơn là bị trầy xước, chảy máu khi chẳng may gặp phải tai nạn.

Do vậy, một bộ dụng cụ sơ cấp cứu có chức năng chứa đựng các loại thuốc cơ bản, vật liệu sơ cấp cứu trong những trường hợp cần thiết. Điều này giúp bạn xử lý những sự cố không may xảy ra trên đường.

Thùng đá giữ lạnh

Với người sở hữu ô tô, trang bị trên xe một chiếc tủ lạnh mini hoặc thùng đá giữ lạnh là cần thiết. Trong ngày oi hè bức, một lon nước mát lạnh sẽ giúp người lái giải khát, hạ nhiệt nhanh chóng.

Thay vì dừng mua trên đường, tủ lạnh mini hoặc thùng đá giúp giữ mát lượng lớn chai, lon nước uống, thực phẩm, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của tài xế và hành khách, đặc biệt tiện lợi cho những chuyến đi khám phá, dã ngoại

Thùng đá giữ lạnh cực kỳ hữu ích cho những chuyến đi dài vào mùa hè. (Ảnh minh hoạ: WeTrek)

Thảm dã ngoại

Dịp hè, bỏ lại sự bộn bề của cuộc sống và ồn ào nơi phố thị, nhiều người tự thưởng cho bản thân và gia đình những chuyến dã ngoại bằng ô tô để đến những vùng đất mới. Đây là khoảng thời gian để hàn gắn tình cảm gia đình, chữa lành tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trang bị một tấm thảm dã ngoại bằng nilon hoặc vải bạt chống nước sẽ phục vụ những bữa ăn ngoài trời. Nếu đi qua đêm, đồ dùng được sử dụng để bọn trẻ chơi đùa, ngắm sao. Ngoài ra, nếu phải đỗ xe lâu dưới trời nắng gắt, thảm dã ngoại cũng có thể làm nhiệm vụ thay thế một tấm bạt che nắng cho xe.

