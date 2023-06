3 công an 'bắn nhầm' dê của người dân

Chiều 27/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ.

Dê bị bắn chết. Ảnh D.V.

Những người bị tước danh hiệu Công an nhân dân gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng.

Theo cơ quan chức năng, trưa 26/6, ba người này đi ô tô, mang theo súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), để bắn chim. Trong lúc đi săn, họ đã bắn chết 2 con dê của người dân, cho vào cốp xe và ra về.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để điều tra làm rõ.

Trả thù nhầm người

Cùng ngày 27/6, Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Minh An (25 tuổi, ở thị xã Bình Minh), để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Minh An (25 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh) cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Dân trí

Trước đó, vào tối 21/5, An rủ Đặng Hoàng Phong (17 tuổi, cùng địa phương) và một số người khác đem 2 khẩu súng, dao tự chế tìm người tên T. để "thanh toán". Đến nơi, An nhận nhầm anh L.T.P. (34 tuổi) là đối thủ nên bắn vào nạn nhân.

Khi biết nhầm người, các đối tượng vội rời đi. Trên đường, nhóm của An còn dùng dao và súng gây rối khiến nhiều người hốt hoảng.

Săn thú bắn nhầm vào đầu người bẫy gà

Lúc chập choạng tối 9/10/2022, ông Ksor Nô (SN 1963, ở buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai) mang theo súng tự chế (súng kíp) vào rừng ở xã Ia M'lah, huyện Krông Pa (tại tiểu khu 1361, thuộc lâm phần xã M'lah quản lý) để săn thú.

Đối tượng Ksor Nô. Ảnh: Hồng Kông

Cùng thời điểm này, anh Trương Anh Hảo (sinh năm 1994, thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) cũng đến khu vực trên để bẫy gà. Sau khi đặt gà mồi để bẫy, anh Hảo nấp vào lùm cây chờ đợi.

Lúc này, ông Ksor Nô thấy gà mồi gây động nên cầm súng tự chế ngắm bắn vào bụi cây, không may trúng vào đầu của anh Hảo. Khi phát hiện bắn nhầm vào người, ông Ksor Nô đã chạy đến nhà dân ở gần đó nhờ gọi điện báo công an, đồng thời phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Cơ quan Công an tạm giữ ông Ksor Nô để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bố bắn nhầm chết con

Tờ mờ sáng 27/5/2020, ông Tráng A Vảng (SN 1962) và con trai là Tráng A Sinh (SN 1993) cùng ở bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã dùng súng tự chế vào rừng gần mốc 53 thuộc bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, săn bắn.

Ảnh minh họa.

Trong quá trình săn bắn, ông Tráng A Vảng đã bắn nhầm vào con trai khiến anh Tráng A Sinh tử vong. Công an huyện Nậm Pồ đã thu giữ 2 khẩu súng kíp, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắn chết bạn cùng đi săn thú

Trong đêm đêm 23/5/2020, anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, thường trú xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng, tạm trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đi săn bắn thú rừng cùng Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, trú xã Tân Thanh), nhưng đến ngày 25/5 vẫn không thấy về nhà.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh Báo G T.

Gia đình và người thân đi tìm, phát hiện Nguyễn Văn Tuấn nằm chết giữa rừng tại tiểu khu 289, nên báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện vùng đầu Nguyễn Văn Tuấn bị trúng đạn chì (đạn dùng để săn bắn). Sau khi đấu tranh, Nguyễn Văn Hùng thừa nhận “bắn nhầm”. Giữa bị cáo Hùng và anh Tuấn không hề có mâu thuẫn, sống thân tình như chú cháu.

Kết luận điều tra, thực nghiệm hiện trường khớp lời khai của bị cáo và những người làm chứng tại tòa.

Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hùng 8 năm tù vì tội tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; buộc đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn với tổng số tiền là 189,2 triệu đồng.