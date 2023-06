Khoảng 15h30 chiều nay, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, 3 người liên quan vụ bắn chết dê của người dân là cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ này. Cụ thể, 3 công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự đối với 3 người trên để điều tra làm rõ.