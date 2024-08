Khoảng 6h50 ngày 2/8, tài xế Trần Doãn Tùng (SN 1979, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô bán tải BKS: 47C - 286.03 lưu thông trên tuyến quốc lộ 26 (theo hướng từ huyện Krông Pắk lên TP Buôn Ma Thuột).

Khi đi đến Km140+400 đoạn qua xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột), Tùng lái xe chạy với tốc độ cao, lấn vạch liền để vượt xe khác. Quá trình vượt xe, Tùng không làm chủ được tay lái nên đã tông thẳng vào xe máy BKS: 47F1-476.XX do anh V.V.H. (SN 1983, trú tại huyện Ea Kar) điều khiển, chở theo vợ là chị Q.T.L. (SN 1988) và con trai V.K. (SN 2015) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Cú tông cực mạnh khiến cả 3 người trong gia đình anh H. tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Tùng rời khỏi hiện trường và sau đó gọi điện nhờ người nhà đưa đến cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra cho thấy, tài xế Trần Doãn Tùng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ben, ô tô tải và xe máy, khiến 4 người tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, tài xế điều khiển xe ben cũng dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 16/7, xe ben BKS: 88C - 288.49 chở cát, đá, sỏi... đi trên đường DH05 (hướng xã Cát Quế đi Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Xe này vừa qua ngã 4 giao với đường Ba Chàng (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) thì đâm vào thùng của ô tô tải BKS: 29C - 597.75.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Sau cú va chạm, ô tô tải BKS: 29C - 597.75 văng vào xe máy BKS: 29B1 - 087.21 do chị N.T.H. (SN 1992, trú tại Hoài Đức) cầm lái, chở theo 3 con nhỏ là các cháu N.T.K.O. (SN 2011), N.T.T.M. (SN 2013) và N.T.S. (SN 2015).

Vụ tai nạn khiến chị H. và 3 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Ông L.V.N. (SN 1966, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) là người điều khiển ô tô tải bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Đàm Văn Lương rời khỏi hiện trường. Đến 23h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện Đàm Văn Lương đang lẩn trốn tại 1 nhà nghỉ ở xã Đức Thượng, nên đưa về Công an huyện Hoài Đức làm việc. Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy.

Tài xế Đàm Văn Lương. Ảnh: CACC

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", khởi tố bị can và tạm giam đối với Đàm Văn Lương.

Đến ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hoài Đức) tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiệp (SN 1981, trú tại xã Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về hành vi "đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn".

Đáng nói, theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2.900 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Đây là con số đáng báo động.

Trong đó, đa phần những trường hợp sử dụng ma túy là lái xe đường dài, điều khiển phương tiện cỡ lớn (xe tải, xe container, xe khách).

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, bên cạnh việc tăng cường xử lý vi phạm của lực lượng chức năng thì các doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát đội ngũ tài xế, phụ xe trước khi xuất bến, tuyệt đối không để người cầm lái sử dụng cồn, ma túy, chất kích thích rồi điều khiển phương tiện. Đồng thời, các nhà xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, không bố trí lái xe làm việc quá thời gian quy định để bảo đảm sức khỏe, tỉnh táo và an toàn cho hành khách.