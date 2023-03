Sự việc xảy ra vào hơn 17h ngày 8/3, tại ngã tư Cầu Đá (Nam Định). Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô phía sau cho thấy, đèn tín hiệu giao thông chuyển màu xanh, xe tải đã đi thẳng nhưng đến giữa ngã tư thì bị ô tô nhãn hiệu Honda CR-V bất ngờ tạt đầu. Tài xế xe tải đã đánh lái gấp sang phải để tránh ô tô con nhưng đã lao thẳng vào nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô tải bị hư hỏng nghiêm trọng, nhà dân ven đường cũng bị hư hỏng phần cửa và tường bao phía trước nhà.

Hình ảnh chiếc ô tô con tạt đầu xe tải. (Ảnh chụp màn hình)

Tránh được ô tô con, chiếc xe tải lao thẳng vào nhà dân ven đường (Ảnh chụp màn hình)

Tạt đầu xe khác không chỉ có nguyên nhân từ bất cẩn, thiếu quan sát mà tình huống xảy ra vào khoảng 7h ngày 28/7/2022, trên đường Võ Văn Kiệt (Đông Ngạc, Đông Anh, Hà Nội) là do tài xế ô tô con cố tình “dằn mặt” tài xế khác.

Chiếc xe con màu đen nhãn hiệu Toyota bất ngờ vượt lên và tạt đầu chiếc ô tô tải đang đi cùng chiều. Hậu quả, xe tải mất lái và lật ngửa trên cầu, trong khi đó tài xế xe con nhấn ga bỏ chạy như không có chuyện gì xảy ra.

Chiếc ô tô con tạt đầu khiến xe tải phanh gấp (Ảnh chụp màn hình)

Chiếc xe tải bị lật nghiêng còn ô tô con "thản nhiên" bỏ đi (Ảnh chụp màn hình)

Không ít tình huống tạt xe khác đã gây tai nạn nghiêm trọng đẩy tài xế vào vòng lao lý. Như vụ việc xảy ra vào tháng 2/2022, tại Vĩnh Long, chiếc xe máy tạt đầu xe tải đã gây tai nạn chết người.

Cụ thể, 10h ngày 9/2/2022, T.T.N. điều khiển xe máy chở chị T. từ đường Phan Văn Đáng hướng về đường Phó Cơ Điều (Phường 3, TP Vĩnh Long). Đến giao lộ Phan Văn Đáng và Đinh Tiên Hoàng, N. điều khiển xe bất ngờ tạt đầu ô tô tải đang đi cùng chiều. Tài xế xe tải không xử lý kịp nên đã đâm vào xe máy khiến chị N. bị ngã xuống đường, sau đó chị tử vong.

Lỗi vi phạm và nguyên nhân tai nạn được cơ quan chức năng xác định do N. điều khiển xe máy chuyển hướng không đảm bảo an toàn. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố N. về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Sau đó Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long tuyên phạt T.T.N. 1 năm tù và cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông”.

Xe máy tạt đầu các phương tiện khác ở ngã tư bị ô tô đâm trúng (Ảnh chụp màn hình)

Theo đại diện Cục CSGT, nếu muốn điều khiển xe chuyển hướng, tài xế cần giảm tốc độ, quan sát và phát tín hiệu chuyển hướng.

“Muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết thêm, tại Điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, trong khu dân cư, người lái xe, chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

“Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất”, đại diện Cục CSGT nói.