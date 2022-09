Niềm tự hào ‘nhà tôi ở biển’ của cư dân Vinhomes Ocean Park

Cảm xúc thăng hoa ở “lễ hội trước thềm nhà”

Là một tín đồ của nhiếp ảnh, mỗi dịp cuối tuần, chị Hoài Hân (R1 - 02, Vinhomes Ocean Park) đều dành thời gian xách ba lô lên và dạo quanh không gian nơi mình sinh sống. Kết quả sau mỗi chuyến đi là những bộ ảnh đầy sắc màu của thiên nhiên nhiệt đới hay những khoảnh khắc mang đậm hơi thở cuộc sống an nhiên giữa các “kỳ quan biển hồ”.

“Dù đã bấm máy suốt 2 năm qua nhưng tôi luôn cảm thấy chưa đủ vì thực sự là cảnh quan, môi trường sống ở đây mang tới đầy cảm hứng sáng tác. Chia sẻ những tấm hình này lên mạng xã hội, tôi mong muốn được truyền cảm hứng sống tích cực cho nhiều người”, chị Hân tâm sự.

Ngoài trang facebook cá nhân, chị Hoài Hân còn gửi ảnh tham dự cuộc thi “Ở phố chất - sống biển Chill” dành cho cộng đồng cư dân. Những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện hay trong cuộc sống thường ngày được đăng tải trên fanpage của dự án đã “gây bão” với hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận trong hơn 1 tháng qua.

Sự hào hứng này được tạo nên một phần bởi những món quà “siêu to khổng lồ” mà chủ đầu tư dành tặng: 4 giải Nhất, mỗi giải 1 voucher nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá 20 triệu đồng dành cho bài thi có tương tác tốt nhất trên mạng xã hội; 1 giải Cư dân cống hiến với giải thưởng 1 năm miễn phí sử dụng biển hồ nước mặn Crystal Lagoons dành cho tác phẩm được ban tổ chức chấm điểm cao nhất.

Cuộc thi “Ở phố chất - sống biển Chill” sinh động hơn với những hình ảnh cập nhật chuỗi lễ hội Summer Dream. Ảnh: Vinhomes

Thời điểm này, cư dân đang có “cơ hội vàng” để sáng tác các bài thi chất lượng vì chuỗi lễ hội Summer Dream vẫn đang diễn ra với hàng loạt chương trình sôi động, hấp dẫn. Đến với chương trình, cư dân và những người yêu biển sẽ được thỏa sức hòa mình vào biển hồ nước mặn Crystal Lagoons được ví như Maldives thu nhỏ ở phía Đông Hà Nội; chèo thuyền kayak trên Hồ Ngọc Trai rộng tới 24,5 ha; khám phá không gian làng Việt đậm sắc màu truyền thống hay thưởng thức bữa tiệc âm nhạc sôi động bên bờ biển mộng mơ…

Đặc biệt, Summer Dream như một tiết học ngoại khóa sinh động để các cư dân nhí có thể hiểu hơn về văn hóa truyền thống. Theo đó, ngoài việc được theo chân cha mẹ thưởng thức những món ăn đặc trưng các vùng miền ở các sạp hàng mang phong cách chợ quê; các em cũng sẽ được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như nặn tò he, vẽ mặt nạ, làm đèn ông sao, làm tranh Đông Hồ hay tham gia những trò chơi tập thể như kéo co, cưỡi ngựa hơi, bắn cung…

Cư dân nhí của đại đô thị biển Vinhomes đã có mùa hè đáng nhớ với Summer Dream. Ảnh: Vinhomes

Bắt đầu từ 1/8, Summer Dream sẽ kéo dài tới hết ngày 30/9, dự kiến thu hút hàng vạn lượt cư dân và khách mời tham dự. Được tổ chức ở cả Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, lễ hội có các hoạt động điểm nhấn ấn tượng như tắm biển miễn phí tại Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park, thưởng thức tiệc BBQ trên bãi biển với tầm view triệu đô…

Sức hấp dẫn của “nhà trong phố biển”

Không chỉ tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho các cư dân đam mê chụp ảnh như Hoài Hân, 2 đại đô thị của Vinhomes còn được cư dân yêu mến gọi tên “thành phố đáng sống” ở phía Đông Hà Nội. Tại đây, các lễ hội sôi động được chủ đầu tư tổ chức suốt 4 mùa trong năm. Bên cạnh đó còn là tiêu chuẩn “ở phố - sống biển” khác biệt nhờ hệ thống tiện ích đẳng cấp được kiến tạo theo phong cách resort 5 sao - một đặc quyền không dự án nào có được trong bối cảnh không gian đô thị ngày càng chật chội như hiện nay.

Để mang tới những trải nghiệm thượng lưu cho cư dân, chủ đầu tư Vinhomes đã tạo nên kỳ tích “mang biển về phố”. Tại Vinhomes Ocean Park, bộ đôi “kỳ quan” Hồ nước mặn Crystal Lagoons rộng 6,1 ha và Hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha khánh thành năm 2019 đều đã xác lập kỷ lục Việt Nam, trở thành biểu tượng mới của Thủ đô. Kỷ lục đó hiện đã được thiết lập lại chỉ sau 3 năm, khi Vinhomes tiếp tục đưa vào vận hành Tổ hợp Công viên biển tạo sóng Royal Wave Park lớn nhất thế giới với quy mô lên tới 18 ha. Các “kỳ quan biển hồ” này đã giúp cư dân đắm mình vào không gian nghỉ dưỡng ở biển mỗi ngày, không thua kém gì những bãi biển ở Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... mà không cần phải đi xa.

“Siêu quần thể đô thị biển” rộng 1.200 ha của Vinhomes sẽ là “nơi đáng sống” sôi động nhất thủ đô, sánh ngang với các thành phố hiện đại trên thế giới. Ảnh: Vinhomes

Đáng chú ý, khi 3 giai đoạn của dự án (Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sắp ra mắt) tích hợp với nhau sẽ tạo thành “siêu quần thể đô thị biển” quy mô lên tới 1.200 ha, mang tới một môi trường sống trong lành hiếm thấy giữa phố thị. Đây được đánh giá là một “thế giới thu nhỏ” với việc quy tụ tinh hoa kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới, từ sự trang nhã của Pháp, lãng mạn của Ý, cổ điển của Nhật Bản đến nét phóng khoáng đầy sôi động của phong cách Mỹ… Những “khu vực downtown” mới sôi động suốt ngày đêm cũng sẽ hình thành, mang hơi thở của các thành phố hiện đại hàng đầu thế giới, như quảng trường The Ocean View (15.000 m2); quảng trường Kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue (58.000 m2)…

“Siêu quần thể đô thị biển” cũng sở hữu hệ sinh thái các dịch vụ chất lượng quốc tế của Tập đoàn Vingroup, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, gồm: 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool, 2 bệnh viện đa khoa Vinmec chuẩn 5 sao, 1 tòa nhà văn phòng TechnoPark đạt tiêu chuẩn xanh LEED Platinum; đại học tinh hoa VinUni… Các thương hiệu đẳng cấp kết hợp với những ưu thế về tiện ích, hạ tầng sẽ tạo nên sức hấp dẫn bền vững, kéo cư dân dịch chuyển về phía Đông Thủ đô ngày càng đông đảo.

Thế Định