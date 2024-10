Em bé bị u não từng được bạn đọc VietNamNet giúp đỡ

Phạm Viết Huy là con út của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thành (quê Quảng Ngãi). Cậu bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hoạt bát, luôn tươi cười. Thế nhưng, số mệnh của con lại phải trải qua nhiều tai ương. Cuối năm 2019, khi chưa đầy 1 tuổi, bé Huy phát bệnh u não, phải trải qua ca đại phẫu cắt bỏ khối u. Đáng tiếc, một năm sau khối u tái phát nguy hiểm hơn, cũng bắt đầu cho hành trình chống chọi với bệnh tật dai dẳng và đầy đau đớn của con.

Viết Huy 1 năm trước, đau đớn vì bệnh tật hành hạ.

Chị Thành vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian con mới phát bệnh, tay chân yếu ớt chẳng thể tự đứng. Mãi khi hơn 2 tuổi, sau 3 đợt điều trị hóa chất, Viết Huy mới bắt đầu chập chững từng bước. Người mẹ chẳng đếm xuể những đợt thuốc đã truyền vào cơ thể non nớt trong 4 năm qua, chỉ còn ấn tượng lại hình ảnh con trai trằn trọc cả ngày đêm, nỉ non khóc xin mẹ giúp vơi bớt đau nhức.

Khoảng tháng 8 năm ngoái, VietNamNet từng đăng tải câu chuyện “Cha nổi hạch đau đớn vẫn cố kiếm tiền cho con trai chữa bệnh u não”, kể về tình cảnh ngặt nghèo của vợ chồng chị Thành. Viết Huy khi ấy vẫn đang cần tiền để hóa trị, nhưng sau 3 năm chạy chữa cho con, họ đã rơi vào đường cùng.

Thời điểm đó, bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Thành khoảng 60 triệu đồng, vực họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hiện tại, sau hơn một năm, Huy vẫn đang theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Chị Thành buôn bán vài thứ lặt vặt để phụ chồng kinh tế, còn anh Phạm Viết Thưởng đi làm bảo vệ với đồng lương khoảng 7 triệu đồng.

Hình ảnh em bé 5 tuổi bị căn bệnh hiểm nghèo níu chân, hạnh phúc trong ngày đầu tiên đi học.

“Chúng tôi đã dành số tiền bạn đọc VietNamNet ủng hộ để vô thuốc hóa chất và đi nắn chỉnh xương chân cho con. Mắc phải bệnh hiểm nghèo thì tốn nhiều lắm cô ạ. Hiện tại gia đình chỉ biết cố gắng, vợ chồng tôi đều đau bệnh nhưng không dám đi khám nữa, sợ tâm lý bị ảnh hưởng”, chị Thành giãi bày.

Ấp ủ hy vọng khi thấy con hạnh phúc đến trường

Sáng 30/9, chị Thành chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh của con trai 5 tuổi trong ngày đầu tiên được đi học mẫu giáo. Dù tóc đã mọc lại nhưng vết sẹo dài trên đầu của bé Huy vẫn chẳng thể che dấu. Dẫu vậy, gương mặt tươi cười hạnh phúc của con đã làm lu mờ nỗi đau đớn.

Bé Huy thích thú với trải nghiệm mới, khi con có thêm cô giáo yêu thương, có bạn bè chơi cùng.

Buổi chiều hôm ấy, khi được mẹ đón về, Huy như chú chim sẻ ríu rít kể cho chị Thành nghe về trải nghiệm mới lạ và thú vị trên lớp học. “Hôm nay con được học chữ “O””; “Con thích đi học”; “Cô thương con lắm”; “Trên lớp cho chị Sóc”… Những câu chuyện, lời nói đều mang tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ. Cậu bé láu lỉnh cũng thẳng thừng từ chối việc đi bệnh viện, bởi nơi ấy chỉ gắn với kim tiêm, kim truyền, với giấc ngủ chập chờn vì nhức nhối.

Ngắm nhìn biểu cảm thích thú và tràn đầy năng lượng của con, chị Thành cũng bật cười theo. Giờ đây chị không dám mong ước quá nhiều, chỉ cầu cho con được khỏe mạnh, bình an, và mãi giữ được nụ cười trên môi.

(Ảnh, clip: GĐCC)