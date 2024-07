Ninh Bình là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Trong những năm qua, với chiến lược xuyên suốt là phát triển du lịch xanh, bền vững; du lịch dựa vào cộng đồng, tôn trọng giá trị tự nhiên, lịch sử văn hóa một cách tối đa cùng với cách làm bài bản, Ninh Bình đang ngày càng khẳng định vị thế, trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.

Để thúc đẩy quảng bá thương hiệu điểm đến Ninh Bình, kết nối sản phẩm du lịch Ninh Bình với các tỉnh, ngày 8/7, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tổ chức Chương trình ký kết hợp tác giai đoạn 2024 - 2030.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, chương trình hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng nguồn khách du lịch đến Ninh Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho khách nội địa và khách quốc tế từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam đến, đi từ Ninh Bình bằng đường sắt, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác cũng sẽ xúc tiến, quảng bá điểm đến Ninh Bình gắn với hình ảnh của đường sắt Việt Nam, đặc biệt xây dựng các chương trình kích cầu thu hút khách du lịch bằng đường sắt từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tới Ninh Bình và ngược lại.

Năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã đón trên 6,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có gần 500 ngàn lượt khách quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2024, số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 6,28 triệu lượt khách, tăng 38,47% so với cùng kỳ năm trước, đạt 83,76% so với kế hoạch năm 2024. Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng ước đạt trên 5.937 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 71,96% so với kế hoạch năm 2024. Tỉnh Ninh Bình đứng thứ 6 trên 10 tỉnh, thành phố có lượng khách lớn nhất cả nước.

Ninh Bình liên tiếp được xếp hạng cao trong các danh sách bình chọn điểm đến du lịch uy tín của truyền thông khu vực và quốc tế. Mới đây nhất, tour "du lịch Ninh Bình trong ngày, xuất phát từ Hà Nội" được Tripadvisor xếp thứ 9 trong danh sách 25 trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới. Đây là điểm đến duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách.