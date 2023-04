Cảnh sát trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, ông Akhtar Hayat nói rằng phần lớn trường hợp thiệt mạng trong vụ nổ đều là các sĩ quan thuộc lực lượng chống khủng bố.

Lực lượng an ninh Pakistan có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AP

“Có hai dân thường không may thiệt mạng, khi họ đi ngang qua tòa nhà lúc vụ nổ xảy ra. Hiện trường vụ nổ là một kho đạn lâu năm nằm bên trong tòa nhà. Hiện cơ quan an ninh đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ là do tai nạn, hay đây là kết quả của một hành động phá hoại”, ông Hayat cho hay.

Người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Sohail Khalid trong một tuyên bố sau đó nói rằng, bản thân ông thiên về khả năng đây là một vụ tai nạn.

Vụ nổ khiến một cây to bật gốc, và đè lên hai chiếc ô tô. Ảnh: AP

“Đây không giống như là một vụ tấn công tự sát hay một hành động khủng bố. Trong tòa nhà có một kho chứa vũ khí, và chúng tôi tới nay vẫn tin rằng nguyên nhân gây ra vụ việc có thể xuất phát từ sự thiếu thận trọng. Tất nhiên, mọi khả năng đều có thể xảy ra”, ông Khalid nhận định.

Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, vụ việc trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng cảnh sát tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phát động chiến dịch chống khủng bố ở huyện Lakki Marwat, và tiêu diệt ba phần tử cực đoan tại đó.

Ảnh: AP

Các nhân viên cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: AP

Video: Al Jazeera

