Thực hiện chủ đề năm “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc, công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ.

Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng và thực hiện yêu cầu chuyển đổi số, Viện KSND huyện đã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ; đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ; triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm trong quản lý hành chính nội bộ, quản lý án; thực hiện số hóa hồ sơ 100% vụ án hình sự.

Đối với các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, Viện KSND huyện đã tổ chức nghiên cứu xây dựng sơ đồ tư duy các vụ án để sử dụng hiệu quả trong quá trình đề xuất, chỉ đạo giải quyết án và phục vụ nâng cao hiệu quả tranh tụng tại các phiên tòa.

Viện KSND huyện xác định đột phá trong năm 2024 là: Nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết vụ án dân sự, hành chính của kiểm sát viên để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại.

Để thực hiện đột phá đó, Viện KSND huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, bố trí công việc phù hợp với từng kiểm sát viên để phát huy năng lực, trình độ, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án của Tòa án nhân dân huyện từ khi nhận, xử lý đơn khởi kiện đến khi ra bản án, quyết định.

Đối với các vụ án kiểm sát viên tham gia phiên tòa thì phối hợp tiếp cận hồ sơ sớm để nghiên cứu toàn diện để lãnh đạo Viện KSND huyện chỉ đạo thực hiện ban hành yêu cầu bảo đảm chất lượng.

Từ đầu năm đến nay, Viện KSND huyện đã kiểm sát giải quyết 206 vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND huyện đã ban hành 1 kháng nghị phúc thẩm, 6 kiến nghị, 6 văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân huyện xác minh thu thập chứng cứ bảo đảm việc giải quyết các vụ việc chính xác, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nhà nước.

Viện KSND huyện cũng đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Chủ động đề xuất và tăng cường ban hành các văn bản yêu cầu trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự bảo đảm hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc ban hành yêu cầu xác minh, điều tra đối với 100% các tin báo tố giác tội phạm, các vụ án hình sự đang điều tra, từ đầu năm đến nay đơn vị còn ban hành 34 yêu cầu khác trong tố tụng hình sự (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023) nhằm bảo đảm giải quyết xử lý triệt để các nguồn tin tội phạm, các vụ án, vụ việc, chống oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.

Qua đó, Viện KSND huyện đã kiểm sát việc giải quyết 69 tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát khởi tố 81 vụ án, phê chuẩn khởi tố 134 bị can (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023); quyết định truy tố 62 vụ án, 192 bị can, đạt 100% và đều bảo đảm đúng tội danh, đúng pháp luật.

Viện KSND huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành tích cực tham gia xử lý các vụ việc phức tạp, nhất là tiếp tục tham mưu giải pháp ổn định tình hình an ninh trật tự tại xã Đông Á; làm tốt nhiệm vụ đầu mối chủ trì phối hợp liên ngành tư pháp, xác định và giải quyết 10 vụ án điểm phục vụ công tác phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Từ năm 2023 đến nay, Viện KSND huyện Đông Hưng được đánh giá là đơn vị xuất sắc tiêu biểu, được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, được đề nghị tặng bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho tập thể đơn vị và 2 cá nhân.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2024, đơn vị quyết tâm phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác cả năm 2024, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong đó, tiếp tục quán triệt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, các nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản của Viện KSND huyện là yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị. Tăng cường vai trò công tố trong quá trình điều tra, kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm minh, triệt để các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ công tác quản lý, cải tiến phương pháp nghiên cứu hồ sơ, số hóa hồ sơ vụ án, nâng cao chất lượng, hiệu quả tranh tụng của kiểm sát viên. Chủ động đẩy mạnh hơn công tác phối hợp liên ngành, áp dụng các biện pháp kiểm sát để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc; phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong phòng ngừa vi phạm, tội phạm diễn biến phức tạp.

Phan Vũ Trang

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng