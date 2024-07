Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội:

Mời gọi chuyên gia chia sẻ giải pháp về ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở các cơ quan nhà nước

Sáng 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội thảo trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và giải quyết các vấn đề bức thiết trên địa bàn.

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan này đang xây dựng đề án áp dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ một số lĩnh vực trong các bệnh viện. Thông qua hội thảo, lãnh đạo ngành Y tế Hà Nội mong muốn các chuyên gia gợi ý giải pháp áp dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ y bác sĩ trong khám chữa bệnh.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thủ đô thời gian qua. Công an TP đã phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội triển khai ứng dụng thông báo, cảnh báo cháy tới từng đơn vị cần quản lý phòng cháy chữa cháy.

“Chúng tôi hy vọng thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố. Với kinh nghiệm, các chuyên gia có thể chia sẻ giải pháp giúp cơ quan quản lý nhà nước xây dựng ứng dụng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và nâng cao ý thức người dân trong vấn đề này”, đại diện Công an TP Hà Nội nói.

GS. Hoàng Tú Bảo - chuyên gia về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Quang Phong

Ở lĩnh vực Y tế, GS. Hoàng Tú Bảo, chuyên gia về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cho rằng, trước mắt, Hà Nội nên tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế cộng đồng.

“Áp dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi sức khỏe, bệnh tật của người dân là việc thành phố có thể làm được ngay. Còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào khám chữa bệnh, trong giai đoạn này chưa phù hợp, ngay cả các nước phát triển trên thế giới cũng còn lâu mới làm được”, GS. Hoàng Tú Bảo nói.

Về vấn đề phòng cháy, chữa cháy, GS. Hoàng Tú Bảo chia sẻ, thời gian ông làm việc ở Nhật Bản, cứ khoảng 21 giờ hằng ngày ở mỗi phường có 2 người đi khắp ngõ, xóm phát tín hiệu đề nghị người dân kiểm tra các thiết bị có thể gây cháy, xem đã an toàn chưa.

“Hà Nội cũng có thể áp dụng giải pháp đơn giản, dễ làm này trong công tác phòng cháy chữa cháy”, GS. Hoàng Tú Bảo nói thêm.

Cùng vấn đề trên, GS. Nguyễn Lê Minh, chuyên gia về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cho rằng, Hà Nội có đặc thù là nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ, khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong phòng cháy, chữa cháy. Do vậy, GS. Nguyễn Lê Minh đề xuất lực lượng chức năng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các giải pháp cảnh báo cháy nổ ở ngõ nhỏ, phố nhỏ. Đồng thời dành nguồn lực ‘để mắt’ thường xuyên vấn đề cháy nổ ở khu vực này.

Nâng cao năng lực số cho mỗi cán bộ, công chức

Theo GS. Hoàng Tú Bảo, Hà Nội có thể tổ chức học tập để cán bộ hiểu về trí tuệ nhân tạo. Qua đó sẽ nâng cao năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo cho mỗi cán bộ, công chức.

Hà Nội cũng cần đặt công cụ trí tuệ nhân tạo trong hệ sinh thái chuyển đổi số và kết hợp với các chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời khai thác nguồn dữ liệu thành phố đang có trong khi xây dựng chương trình nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, theo GS. Hoàng Tú Bảo, Hà Nội cần liên kết và phối hợp với các trường, viện và doanh nghiệp công nghệ; tổ chức hội đồng tư vấn, tổ công tác về trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hội thảo nhằm đưa ra các bài toán cấp thiết áp dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quản lý nhà nước; tăng cường công nghệ mới để xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số ngày càng tốt hơn cho Thủ đô.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, để thực hiện nhiệm vụ trên, các sở ngành, quận, huyện của TP Hà Nội đang triển khai đồng bộ, quyết liệt tạo lập, xây dựng dữ liệu chuyên ngành, hiện trường, dữ liệu không gian.

"Muốn có trí tuệ nhân tạo để phục vụ cán bộ, công chức thì phải có dữ liệu. Qua đó sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định chính xác hơn, khoa học hơn. Từ đó nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý nhà nước”, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ.

Ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định, thông qua hội thảo, cơ quan này sẽ phối hợp cùng các sở ngành tham mưu cho thành phố xây dựng hội đồng cố vấn dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo giúp Thủ đô trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.