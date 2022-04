Nổ mìn khai thác đá làm 2 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại

Hôm nay (7/4), trao đổi với PV VietNamNet, ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra, lập biên bản vụ nổ mìn của Công ty TNHH Hồng Trường, tại xã Phà Đánh làm 2 người dân bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hỏng.

“Hôm qua (6/4), đoàn liên tỉnh do Sở TN-MT chủ trì đã vào khu vực mỏ lập biên bản, tạm dừng hoạt động. Vụ nổ bước đầu xác định là do lỗi kỹ thuật. Mặc dù lượng thuốc nổ đảm bảo như mọi lần nhưng do mũi khoan chưa đủ độ sâu 2,7m, dẫn đến vụ nổ có sức công phá mạnh, đá văng ra xa, vào nhà dân” – ông Rê thông tin.

Theo đó, vụ nổ khai thác đá của doanh nghiệp này diễn ra vào lúc 17h30 ngày 3/4, tại bản Kim Đa (xã Phà Đánh) khiến đất đá bay vương vãi nhiều nơi trên diện rộng.

Công ty TNHH Hồng Trường nơi diễn ra vụ nổ mìn gây thiệt hại cho người dân

Người dân ở bản Kim Đa hoang mang khi đá văng xuống

Vụ nổ đã khiến 2 người bị thương là bà Ven Thị Thương (SN 1968) và chị Cụt Thị Anh (SN 1985). 23 nhà dân bị ảnh hưởng mái nhà như bể ngói, gãy đường xà, tấm ván…

Chị Cụt Thị Anh bị thương ở chân

Theo báo cáo của UBND xã Phà Đánh, Công ty TNHH Hồng Trường chuyên sản xuất và khai thác đá. Sau khi nhận được tin báo thì UBND xã đã thành lập đoàn tới hiện trường

“Ngoài việc hỗ trợ người bị thương đi bệnh viện, chúng tôi cũng phải trấn an người dân để tránh nguy cơ xô xát giữa người dân địa phương và người của công ty; vận động người dân yên tâm ở tại nhà, không bỏ đi nơi khác” – báo cáo nêu rõ.

Theo lãnh đạo xã Phà Đánh, địa phương đã yêu cầu công ty khắc phục những tổn thất của người dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê cho biết thêm, vụ nổ mìn khai thác đá của doanh nghiệp khiến đá văng xa từ 200 – 300m. Công ty Hồng Trường do các cấp ở tỉnh Nghệ An quản lý, địa phương chỉ giám sát hoạt động và đảm bảo an ninh trật tự.

Được biết, Công ty TNHH Hồng Trường được cấp phép khai thác đá tại mỏ (cách nhà dân khoảng 200m) từ năm 2004. Từ nhiều năm nay, người dân địa phương liên tục than phiền về tình trạng ô nhiễm bụi bẩn, nổ mìn làm đá to, nhỏ văng khắp nơi nhưng vẫn không được xử lý dứt điểm.

Khu vực mỏ đá

Nhà dân bị đá văng thủng mái nhà

Hàng chục ngôi nhà bị dính đá sau vụ nổ mìn

Một hòn đá lớn văng vào nhà dân

Người dân lợp lại mái nhà bị đá văng hỏng

