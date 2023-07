Tính đến thời điểm hiện tại, phim Nơi giấc mơ tìm về đã lên sóng được hơn 30 tập, nội dung phim xoay quanh mâu thuẫn thế hệ giữa bà Lan (NSND Lê Khanh) và cháu trai Gia An (Lãnh Thanh). Khi mới 27 tuổi, đang ăn chơi phóng túng ở nước ngoài, Gia An bất ngờ được bà nội giao nhiệm vụ tiếp quản công ty nhưng cậu tìm mọi cách né tránh.

Để giám sát, bà cử Phương (Việt Hoa) trợ giúp trong quá trình bàn giao công việc. An cho rằng bà độc đoán, không tôn trọng lựa chọn của mình nên thường tỏ ra vô trách nhiệm, lỡ hẹn với khách hàng, làm đổ bể nhiều dự án quan trọng.

Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt trong suy nghĩ và nhiều hiểu lầm khiến tình cảm của hai bà cháu rạn nứt, tưởng chừng không thể hàn gắn.

Thế nhưng trong quá trình làm việc ở công ty, An phần nào hiểu những vất vả, khó khăn bà anh một mình gánh vác sau khi ông nội qua đời. Từ thái độ đối phó tiêu cực, nhân vật dần cảm thấy thích thú công việc, đồng thời chứng tỏ năng lực, đưa công ty trở lại quỹ đạo phát triển.

Ngoài khai thác mối quan hệ tình cảm, mâu thuẫn giữa các thế hệ, phim còn tập trung chủ đề về tình yêu. Đó là mối quan hệ từ ghét sang “cảm tình” giữa Gia An (Lãnh Thanh) và Phương (Việt Hoa), từ trách nhiệm tới tình yêu giữa Gia An và Mai Anh (Minh Thu).

Trong tập 30 đã lên sóng VTV1 cuối tuần trước, gia đình Mai Anh và Gia An tổ chức gặp mặt. Cả ông Kình và bà Lan mặt đều biến sắc. Bà Lan thậm chí bị chóng mặt, phải về nhà ngay lập tức khi nhìn thấy đàn em thân tín của bố mẹ Mai Anh tên là Hùng "lùn" xuất hiện.

Sau khi trở về, ông Kình và bà Lan đã nhớ lại quá khứ. Ngày đó, Hùng "lùn" chính là kẻ đòi nợ đến nhà Gia An đập phá, đe dọa bố mẹ Gia An. Nói về quá khứ, bà Lan vô cùng dằn vặt, ông Kình gợi ý việc hủy hôn để chuyện không bị bại lộ nhưng bị bà Lan gạt đi. Khi trở về, ông Kình lục lại giấy tờ nhà đất và văn bản góp vốn ngày trước giữa ông và bố mẹ Gia An. Ông căng thẳng ôm lấy mặt bởi ông biết mình chính là người liên quan chính đến cái chết của bố mẹ Gia An.

Bà Lan cũng nói đã đến lúc nói hết chuyện quá khứ cho Gia An bởi bà đã quá mệt mỏi vì phải che dấu, nói dối và bà không muốn mất Gia An. Lúc đó, ông Kình giật mình và có chút hoang mang ông khuyên bà nghĩ lại vì lo ngại Gia An sẽ không hiểu được chuyện xảy ra với bố mẹ cậu là một tình huống bất đắc dĩ.

“Gia An sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật, chị yên tâm đi!”, ông Kình khẳng định với bà Lan.

Về phía Mai Anh, cô tỏ ra lo lắng khi thấy thái độ của bà Lan sau buổi gặp mặt gia đình mình và cố ý gặng hỏi bà về việc tiến hành thủ tục cưới hỏi giữa cô và Gia An. Tuy nhiên bà Lan lấy lý do sức khỏe để trì hoãn.

Sự việc bố mẹ Mai Anh sai đàn em gây tai nạn để dằn mặt Phương cũng bị Gia An phát hiện, nhưng trước mặt Gia An, cô luôn tỏ ra không biết gì. Cho đến khi bà Lan và ông Kình đề xuất huỷ hôn thì Mai Anh không còn giữ được bình tĩnh. Khi gặp mặt Gia An mới trở về từ Mộc Châu, cô xông tới chất vấn anh sao lại hủy đám cưới chỉ vì đàn em của bố mẹ mình đã gây tai nạn cho Phương.

Càng về cuối các tình tiết càng trở nên gay cấn, liệu sự thật ông Kình sẽ che dấu được trong bao lâu, cuộc hôn nhân và mối quan hệ giữa 3 người Mai Anh-Gia An-Phương sẽ đi về đâu, thái độ của Gia An với bà sẽ như thế nào nếu sự thật được phơi bày.

Khán giả có thể tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo của bộ phim “Nơi giấc mơ tìm về” phát sóng vào 21h00 các ngày từ Thứ 2 - 6 trên kênh VTV1.

Youtube: https://www.youtube.com/@TVAdTV

Bích Đào