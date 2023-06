Trong Nơi giấc mơ tìm về tập 15 lên sóng tối 13/6, Gia An (Lãnh Thanh) không thấy Phương (Việt Hoa) cả ngày nên hỏi bạn thân: "Mày biết chị Phương đi đâu không sao tao gọi mãi không được?". Bạn anh đáp: "Người ta đang bận lắm, hình như đi với người yêu cũ".

Tuy nhiên, sự thật là Phương đang đi ăn với đối tác công ty. Cô bị một người đàn ông nắm tay, gạ gẫm, ép đi du lịch chung để ký hợp đồng.

Mai Anh tuyên bố sẽ không từ thủ đoạn nào để bảo vệ tình yêu của mình.

Ở một diễn biến khác, Mai Anh (Thu Minh) tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ hạnh phúc của mình và Gia An.

"Em thừa hiểu tính Gia An như thế nào nhưng trong thời điểm này em buộc phải làm thế. Em sẵn sàng bất chấp làm mọi thủ đoạn", Mai Anh nói với bạn thân Gia An. Cô cũng cho biết, mình sẽ đưa Gia An vào khuôn khổ.

Cũng trong tập này, sau sự cố ở trung tâm dưỡng lão, bà Lan (NSND Lê Khanh) thường xuyên tới đây, gặp những người bạn cùng tuổi trò chuyện, tâm sự.

Liệu Phương có bất chấp để ký được hợp đồng cho công ty? Diễn biến chi tiết tập 15 phim Nơi giấc mơ tìm về sẽ lên sóng tối 13/6 trên VTV1.