Trong Nơi giấc mơ tìm về tập 6 lên sóng tối nay, 29/5, Mai Anh (Minh Thu) đòi nói chuyện với Gia An (Lãnh Thanh) để hỏi rõ về mối quan hệ của anh với Phương (Việt Hoa).

"Em sẽ không đi đâu cả nếu anh không nói rõ ràng mối quan hệ giữa anh và chị ta", Mai Anh nói.

Gia An giải thích: "Tụi mình đã chia tay rồi, anh không có lý do gì để giải thích với em cả".

Thấy vậy, Mai Anh tiếp tục: "Em xin lỗi nhưng thực sự em không muốn chia tay. Em sẽ đợi đến khi anh có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện".

Đúng lúc cả hai đang giằng co, bà Lan (NSND Lê Khanh) nhìn thấy và lên tiếng: "Có chuyện gì vậy, tại sao lại giằng co nhau giữa đường thế cháu?". Thấy bà Lan, Mai Anh nhanh nhảu chào và giới thiệu cô là người yêu của Gia An.

Cũng trong tập này, Gia An nhờ Phương phối hợp để Mai Anh hiểu nhầm cô là người yêu anh. "Đằng nào Mai Anh cũng đã hiểu nhầm, chị chỉ cần lờ đi là được", Gia An nói.

Phương đáp: "Cậu đã từng chung sống rồi đá cô ta ngay khi về nước? Nếu không muốn cưới đừng chung sống với người ta, tôi ghét nhất loại đàn ông quất ngựa truy phong".

Liệu Phương có im lặng để Gia An lợi dụng mình? Diễn biến chi tiết tập 6 phim Nơi giấc mơ tìm về sẽ lên sóng tối nay, 29/5, trên VTV1.