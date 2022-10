Nối gót Honda SH, SH mode tăng chênh gần 20 triệu đồng

Tại thị trường xe tay ga ở Việt Nam hiện nay, Honda SH Mode là mẫu xe tay ga cao cấp tầm trung cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Piaggio Liberty. Nếu như tháng trước mẫu xe này gây bất ngờ khi giảm giá mạnh thì nay lại lội ngược dòng tăng chênh cao ngất ngưởng.

Khảo sát tại một số đại lý Head Honda ở Hà Nội, Honda SH Mode 2022 hiện được điều chỉnh tăng đến cả chục triệu đồng so với cùng kỳ tháng 9 trước đó.

Nối gót Honda SH, SH mode tăng chênh hơn 20 triệu đồng.

Cụ thể, tại các đại lý SH Mode phiên bản Tiêu chuẩn CBS hiện có giá 64,3 triệu đồng, tăng gần 7 triệu so với tháng trước, và chênh đến 11,3 triệu đồng so với giá đề xuất hãng 55,66 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt ABS cũng tăng cao đến 12,5 triệu so với tháng trước.

Hiện tại bản này đang được bán ra với giá 79 triệu đồng, chênh 17,2 triệu so với giá hãng (61,84 triệu đồng). Bản cao cấp ABS được chào giá 77-78 triệu đồng, chênh 17-18 triệu đồng so với giá niêm yết 60,66 triệu đồng.

Theo nhân viên kinh doanh một Head Honda, giá bán xe tăng cao do nhu cầu mua xe cuối năm tăng lên.

Hiện tượng giá xe Honda bán chênh lệch cao so với đề xuất đã diễn ra nhiều năm nay đối với những dòng xe có sức mua lớn. Sự chấp nhận dễ dàng của người tiêu dùng là cái cớ để các đại lý bán xe Honda thoải mái tăng giá, kiếm thêm lợi nhuận, trong khi trên thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ tương đương.

SH mode là dòng xe tay ga hướng tới khách hàng nữ, ra mắt năm 2013, nằm dưới phân khúc của những chiếc SH. Dòng xe này mới được bổ sung thêm phiên bản Thể thao cùng màu sắc mới cho mẫu xe Sh mode 125cc. Xe trang bị khóa thông minh smartkey, động cơ eSP 125 phân khối.

Y Nhụy

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!