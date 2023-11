Liên tục xói lở

Sông An Lão là một trong hai con sông lớn chảy qua địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Những năm gần đây, mùa mưa đến, nước lũ chảy xiết đã gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, đe dọa 64 hộ dân sinh sống tại xã Ân Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Mười (74 tuổi, thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ) có nhà ở bờ sông An Lão cho biết, sau giải phóng, ông cùng gia đình về khu vực gần bờ sông An Lão ở thôn Mỹ Đức để dựng nhà, lập nghiệp. Ban đầu, ngôi nhà ông Mười xây dựng có vị trí cách bờ sông An Lão hơn 10m.

Tuy nhiên, những năm gần đây, vào mùa mưa lũ, nước chảy xiết, bờ sông bị xói lở liên tục. Những hàng tre, hàng dừa ông Mười cùng hàng xóm trồng chống sạt lở đều đã bị nước cuốn phăng.

Bờ sông An Lão đang bị sạt lở, đe dọa 64 hộ dân sinh sống tại xã Ân Mỹ

Hiện tại, bờ sông đã ăn vào sát chân nhà ông Mười. Mỗi khi có mưa lớn, gia đình ông luôn sống trong bất an, lo sợ.

“Mỗi khi mưa lớn nước chảy mạnh lắm, sóng tạt vào bờ đất bị cuốn phăng hết. Một hàng tre, hàng dừa đều bị cuốn phăng rồi. Giờ cứ mưa lớn là gia đình tôi mất ngủ. Đồ đạc dọn sẵn đem lên đường để. Cứ một giờ là tôi phải dùng đèn pin đi soi liên tục bờ sông để có gì còn kêu cho gia đình và bà con chạy”, ông Mười kể.

Cùng cảnh ngộ, cứ mưa là gia đình ông Nguyễn Ngọc Đề (70 tuổi, trú thôn Mỹ Đức) tất tả thu dọn đồ đạc để sẵn sàng di dời đến nơi khác trú ẩn. Chuyện gom tài sản để chạy “nước gặm bờ sông” với nhiều gia đình sống hai bên bờ sông như được lập trình sẵn khi mưa lớn kéo dài.

“Mưa lớn là nhà tôi thu dọn đi ở nhờ nhà người quen. Cứ một năm sạt đến vài mét đất, giờ sát vào nhà chúng tôi rồi. Chỉ mong Nhà nước hỗ trợ làm kè để chúng tôi được yên tâm sinh sống”, ông Đề nói.

Sạt lở ăn sâu vào khu vực nhà ông Nguyễn Văn Mười

Đe dọa đến đời sống của 64 hộ dân

Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ Lê Văn Hưng chia sẻ, sạt lở bờ sông An Lão qua địa bàn xã xuất hiện từ đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2016 và tiếp tục diễn ra cho đến nay. Khi mùa lũ, nước về gây xói mòn, tạo hàm ếch, cuốn trôi đất của người dân.

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Ân Mỹ, hiện nay sạt lở bờ sông qua địa bàn xã trải dài hơn 3km. Sạt lở ảnh hướng đến đời sống của khoảng 64 hộ dân và nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp từ thôn Mỹ Đức đến thôn Long Quang, xã Ân Mỹ.

“Chúng tôi đã di dời khẩn cấp 2 hộ dân bị sạt lở quá nặng đến nơi ở mới. Còn 64 hộ dân còn lại nhà rất kiên cố, kinh phí của địa phương rất khó khăn nên việc di dời các hộ dân là bất khả thi. Trước mắt, chúng tôi cử lực lượng kiểm tra, cảnh báo người dân ở những khu vực sạt lở, vận động người dân di dời khi có nguy cơ xảy ra. Về lâu về dài thì phải xây kè chống sạt lở”, ông Hưng nói.

Ngoài ảnh hưởng đến các hộ dân và đất sản xuất, sạt lở bờ sông An Lão cũng đã ăn sâu vào tuyến đường ĐT629 đoạn từ thôn Mỹ Đức về thôn Long Mỹ (xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân). Đây là tuyến đường độc đạo và huyết mạch nối liền thị xã Hoài Nhơn đi qua xã Ân Mỹ và đi lên huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Bờ sông sạt lở

Theo quan sát, hiện nay, nhiều vị trí mặt đường ĐT629 chỉ còn cách mép bờ sông chưa đầy 1m và có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Tuyến đường này mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Tại những vị trí này rất nguy hiểm có thể gây mất an toàn cho giao thông bất kỳ lúc nào.

UBND huyện Hoài Ân đã chỉ đạo các ngành liên quan cắm biển cảnh giới nguy hiểm để giảm thiểu tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Sẽ xây kè trong năm 2024

Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc, việc đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông An Lão bắt đầu từ xóm Nam, thôn Mỹ Đức về đến thôn Long Quang (xã Ân Mỹ) là rất cần thiết và cấp bách.

Tuyến kè này được xây dựng sẽ chống sạt lở, đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và tài sản nhà cửa, đất đai, gia súc, gia cầm... của các hộ dân xã Ân Mỹ; bảo vệ tuyến kênh hồ Mỹ Đức cung cấp nước tưới cho 150ha và đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

“UBND huyện Hoài Ân đã kiến nghị với tỉnh tạo điều kiện sớm khắc phục sạt lở, đưa bà con vào ổn định sản xuất, đời sống và không ảnh hưởng đến đường ĐT 629 Hoài Nhơn đi An Lão. Huyện cũng đã chỉ đạo ngành chuyên môn và địa phương sẵn sàng ứng phó vùng có nguy cơ sạt lở, áp dụng các phương án di dời nếu có sạt lở. Thông báo cho bà con trong mùa mưa phải thường xuyên cảnh giác để tránh rủi ro xấu xảy ra”, ông Khúc nói.

Người dân lo lắng khi tình trạng sạt lở ngày càng diễn biến nghiêm trọng

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định Hồ Đắc Chương cho biết, mới đây Sở đã đi kiểm tra tình hình sạt lở khu vực bờ sông An Lão qua địa bàn xã Ân Mỹ.

“Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy khu vực này sạt lở nguy hiểm. Trước mắt, UBND huyện tạm thời có phương án sơ tán dân khi mưa lũ. Về phương án xây dựng kè chúng tôi sẽ đưa vào làm trong năm 2024”, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định nói.