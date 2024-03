Để giải quyết nạn lái xe say rượu, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên đường, dịch vụ chở người say về nhà đã xuất hiện từ lâu ở Italia. Giữa năm 2023, Italia áp dụng thí điểm chương trình miễn phí taxi chở người say về nhà.

Đây là một phần trong sáng kiến được thúc đẩy bởi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông Vận tải Matteo Salvini.

Ảnh minh họa: PX

Taxi miễn phí ban đêm

Chương trình thí điểm được áp dụng tại 6 câu lạc bộ đêm trên khắp đất nước, từ Puglia ở phía Nam đến Tuscany và Veneto ở phía Bắc. Khi ai đó rời khỏi câu lạc bộ đêm với dáng điệu say xỉn, họ sẽ bị kiểm tra nồng độ cồn.

Nếu nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn cho phép, bảo vệ sẽ gọi taxi đưa họ về nhà. Người say rượu không phải trả phí chuyến đi. Chính phủ sẽ thanh toán phí này. Kinh phí chủ yếu do Bộ Giao thông Vận tải Italia chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Salvini cho biết: "Taxi miễn phí ban đêm để giúp những người quá chén về nhà an toàn. Đây là một sáng kiến thiết thực nhằm ngăn chặn bi kịch trên đường. Ý tưởng ra đời sau các cuộc họp tại Bộ Giao thông vận tải Italia về an toàn đường bộ".

Chủ nhân thực sự của ý tưởng này là Nikita Pelizon. Nikita Pelizon chia sẻ: "Tôi rất vui khi Bộ trưởng sẵn sàng tương tác với những người có ảnh hưởng và thế hệ trẻ, những người đồng trang lứa với con của ông ấy. Đối với tôi, đó dường như là một bước tiến, sự hợp tác giữa hai thế hệ dường như có thể tạo ra điều tích cực".

Sự ủng hộ tích cực

Dự án thí điểm nhìn chung được người dân địa phương đón nhận nồng nhiệt. Marco, một thanh niên địa phương, cho biết: “Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay vì rất nhiều tai nạn đã xảy ra sau khi mọi người vui chơi, uống bia rượu. Dự án thí điểm này cuối cùng đã có thể giải quyết được vấn đề".

Samuele Bucciol, chủ hộp đêm ở Jesolo, cho biết 21 khách hàng đã được taxi đưa về nhà trong đêm đầu tiên dự án được triển khai. "Đây là một sáng kiến thông minh. Mọi người đến đây để vui chơi, để quên đi những vấn đề của mình, và có thể quá chén. Những chiếc taxi giúp đưa họ về nhà an toàn", anh nói.

Tuy nhiên, dự án cũng vấp phải những ý kiến chỉ trích. Một số người cho rằng làm như vậy người ta có thể mặc sức uống rượu say mà không phải chịu bất cứ hậu quả gì vì Nhà nước sẽ trả tiền cho việc đi lại.