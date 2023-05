Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo ngay từ không gian làm việc

Nằm trong chuỗi hoạt động sau hơn 1 năm chuyển đổi thương hiệu “Nội thất Hòa Phát nay là Nội thất The One”, thương hiệu này liên tục cho ra mắt các bộ sản phẩm mới với nhiều mẫu mã, phân khúc khác nhau, phù hợp với nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Một không gian làm việc không thể thiếu đi sự hỗ trợ của nội thất. Khi được bài trí hợp lý và chuyên nghiệp, nội thất sẽ mang đến không gian lý tưởng, tinh thần thoải mái và phát huy sự sáng tạo. Từ đó giúp lãnh đạo và đội ngũ nhân viên tăng cường khả năng tập trung cũng như hiệu suất làm việc.

Hơn nữa, khu vực văn phòng làm việc phải mang được nét đặc trưng, dấu ấn văn hóa riêng của doanh nghiệp. Điều này nhằm khẳng định thương hiệu, tạo ấn tượng với khách hàng và đối tác bởi bộ mặt của doanh nghiệp một phần được thể hiện qua không gian làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đặc điểm của bộ sản phẩm nội thất văn phòng mới ra mắt vào tháng 4/2023 của Nội thất The One bao gồm nhiều dòng sản phẩm cao cấp như Luxury, Bright, ghế xoay, sofa văn phòng .. đa dạng với nhiều mẫu mã tinh tế, bắt mắt.

Trong đó, Luxury là bộ sản phẩm cao cấp hướng tới đối tượng khách hàng phân khúc trung - cao, có đặc điểm sử dụng gỗ melamine cao cấp, khung thép dập định hình khỏe khoắn, mang màu sắc trang nhã và hợp xu hướng với văn phòng hiện đại.

Bàn ghế lãnh đạo Luxury của Nội thất The One được đầu tư về chất liệu, thiết kế hiện đại và sang trọng, thể hiện được tầm vóc của người đứng đầu doanh nghiệp. Ảnh: The One

Có thể kể đến điểm nhấn nổi trội tập trung vào sản phẩm bàn lãnh đạo với chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp. Mặt bàn được phối cùng tấm gỗ đen tạo điểm nhấn đẳng cấp và phần yếm có khay để đồ decor trang trí, có tủ phụ đi kèm với hộp điện cao cấp tạo sự sang trọng.

Hay với bàn trưởng phòng cũng được Nội thất The One thiết kế mặt lượn gỗ Melamine, chân thép C10 và đi kèm hộc sắt liền cùng yếm tôn đột lỗ trang trí. Các loại bàn này còn được cách điệu, nhấn nhá và tô điểm bằng những chiếc đèn LED gắn thêm tạo ấn tượng, mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng.

Để không gian làm việc của những người làm lãnh đạo thêm hoàn hảo và sang trọng, Nội thất The One đã sản xuất các sản phẩm ghế da mới với nhiều công dụng vượt trội. Ghế với thiết kế đệm tựa sử dụng cốt cong định hình bọc da thật tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng tạo ra cảm giác êm ái, dễ chịu. Phần tay sử dụng sơn màu chì, chân ghế với chất liệu thép mạ.

Sự lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp Việt

Bên cạnh cung cấp các sản phẩm bàn, ghế lãnh đạo sang trọng và tinh tế, bộ sản phẩm Luxury còn bao gồm các sản phẩm cao cấp khác như bàn ghế nhân viên, bàn họp, module…. với nhiều kiểu dáng, màu sắc phong phú và độc đáo. Bộ sản phẩm mới Xuân hè 2023 của Nội thất The One hứa hẹn giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ, gu nội thất cũng như tính cách đặc trưng của từng doanh nghiệp.

Bàn họp thuộc bộ sưu tập Luxury LUXH3615 phù hợp với không gian sang trọng, tinh tế. Ảnh: The One

Các sản phẩm bàn làm việc của nhân viên đều có hệ thống máng điện được lắp đặt thông minh ngay dưới bàn: cấp đủ ổ điện, ổ USB, cáp điện thoại, nhằm đảm bảo đủ tiện ích cho nhân viên nói riêng và người sử dụng nói chung. Điều này giúp văn phòng tăng diện tích không gian sử dụng, đẹp và thoáng đãng hơn.

Đặc biệt, việc các doanh nghiệp có sự đầu tư đồng bộ từ bàn dành cho lãnh đạo, cho nhân viên, cho phòng họp, hộc bàn, tủ phụ và tủ văn phòng… sẽ mang tới kiến trúc đồng nhất, hoàn hảo bởi thiết kế thông minh, tiện lợi.

Không gian đồng bộ giúp tăng cảm hứng làm việc mỗi ngày. Ảnh: The One

Gây ấn tượng ngay từ những ngày đầu ra mắt, đến nay Nội thất The One đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước.

Anh Nguyên Minh - Đại diện một doanh nghiệp lựa chọn nội thất The One chia sẻ: “Tôi đã có cơ hội trải nghiệm sản phẩm nội thất văn phòng cho doanh nghiệp mình và hoàn toàn ưng ý bởi sự chuyên nghiệp, chất lượng lẫn giá thành. Nội thất The One có thể nói là một trong những thương hiệu tin cậy cho các doanh nghiệp đang muốn đầu tư không gian làm việc ấn tượng, chuyên nghiệp với chi phí hợp lý”.

Là một trong những đại lý lâu năm của Nội thất The One, chị Mai Thị Thuỷ - Giám đốc Công ty TNHH Đại Đăng Cường Phát cũng cho biết: “Các sản phẩm nội thất văn phòng mới của công ty luôn mang hơi thở hiện đại, mẫu mã đa dạng, thiết kế thông minh không thua kém gì hàng nhập khẩu. Cũng nhờ có ưu điểm này mà nhiều khách hàng sau khi được nghe tư vấn về sản phẩm mới đã ưng ý và nhanh chóng quyết định xuống tiền để thay đổi góc làm việc hiện đại, độc đáo hơn”.

Hiện các sản phẩm mới tháng 4 của Nội thất The One đã có mặt tại các đại lý toàn quốc.

