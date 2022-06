Nôn ói sau bữa ăn, nam sinh phải nằm viện suốt 5 tháng

Ngày 7/6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết đang điều trị cho bệnh nhi T.T (14 tuổi) vì viêm tụy cấp hoại tử. Em nhập viện với triệu chứng nôn ói nhiều, vào sốc nhiễm độc toàn thân. Ngoài ra, em có tiền sử hay bị đau bụng, nhiễm trùng đường ruột nhiều lần.

Bệnh nhi được chuyển lên từ tỉnh Sóc Trăng đến TP.HCM ngay kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm tụy hoại tử nặng, nang giả tụy và phải phẫu thuật cắt bỏ nang tụy khẩn cấp. Sau đó, điều chỉnh nhiễm trùng bao vây triệt để và điều trị tích cực. Em được đặt ống thông hỗng tràng đưa bột và các chất dinh dưỡng nghiền nát hỗ trợ cho việc ăn uống.

Sau hơn 5 tháng điều trị, đến nay bệnh nhi đang hồi phục, thích nghi dần với đồ ăn nhuyễn, đồ ăn rắn. Bác sĩ cho biết, T. bị viêm tụy cấp ngay sau những bữa ăn có nhiều dầu mỡ, bệnh cảnh thường gặp vì viêm tụy cấp ở trẻ nhỏ.

Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng TP, viêm tụy cấp ở trẻ đang là mối quan tâm lớn đối với các bậc phụ huynh. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, trẻ sẽ gặp biến chứng nguy hiểm.

Triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp là đau bụng đột ngột, thường xuất hiện sau bữa ăn có nhiều mỡ. Trẻ bị đau quanh rốn hoặc đau ở vùng trên rốn, cơn đau tăng dần, đặc biệt đau nhiều hơn sau khi ăn. Trẻ bị viêm tụy cấp có thể nôn nhiều, mệt, dấu hiệu mất nước rõ, ăn ít, sốt, ớn lạnh, nhịp tim nhanh.

Viêm tụy cấp ở trẻ em được điều trị bằng cách đặt ống vào dạ dày để rút dịch. Bệnh nhi sẽ phải nhịn ăn, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch hoặc đặt ống xông đặc biệt qua dạ dày trong suốt thời gian điều trị.

Sau đó, bệnh nhi được bù dịch, có thể phải dùng kháng sinh nếu bệnh ở mức độ nặng. Thời gian nằm viện của trẻ sẽ rất lâu, có thể cả vài tháng.

Viêm tụy là một bệnh lý ít gặp ở trẻ em nên thường bị bỏ qua. Bệnh đôi khi có triệu chứng không điển hình, dễ gây nhầm lẫn với các bệnh đường tiêu hóa khác. Nếu chẩn đoán và xử trí muộn, bệnh diễn tiến phức tạp, gây mất nước do nôn ói nhiều, hạ huyết áp, bụng chướng, liệt ruột…

Nguyên nhân thường gặp của viêm tụy cấp là do siêu vi, chấn thương, sỏi mật, sỏi bùn đường mật, giun chui ống mật, do sử dụng thuốc (Valproic acid, azathioprin..). Nguyên nhân ít gặp hơn là do bệnh hệ thống, chuyển hóa, đột biến, vô căn.

Phần lớn bệnh nhi sẽ ổn định trong vòng 7-10 ngày, khoảng 13-20% sẽ kéo dài và có biến chứng.

Linh Giao