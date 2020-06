01/02/2020

Ảnh hưởng từ dịch viêm phổi do virus corona gây ra, một doanh nghiệp Trung Quốc hủy mua 6.000 tấn thanh long ở Long An. Dự báo tiêu thụ thanh long sẽ khó khăn do loại quả này đang vào vụ thu hoạch, sản lượng đạt gần 90.000 tấn.