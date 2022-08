NovaGroup nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022

Ngày 11/8/2022, Tập đoàn NovaGroup vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” (Best Companies to Work for in Asia 2022) do Tạp chí HR Asia bình chọn.

Trước đó, Novaland - thành viên chủ lực trong hệ sinh thái NovaGroup cũng đã liên tục đạt giải thưởng này trong 3 năm liên tiếp (2019 - 2021). Giải thưởng Best Companies to Work for in Asia là một giải thưởng Quốc tế uy tín được tổ chức HR Asia trao hàng năm, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, văn hóa và môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên. Để đạt được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, doanh nghiệp cần trải qua 3 vòng khảo sát với tiêu chí đánh giá khắt khe, chứng minh việc tạo ra môi trường làm việc có sự gắn kết cao. Đồng thời được chính nhân viên của mình đánh giá là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á; là một trong những nhà tuyển dụng xuất sắc được lựa chọn của châu Á. Đại diện HR Asia trao giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” cho bà Nguyễn Bạch Kim Vy - Phó Tổng Giám đốc Vận hành NovaGroup Tại lễ trao giải, bà Nguyễn Bạch Kim Vy - Phó Tổng Giám đốc Vận hành NovaGroup cho biết”: “Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022” góp phần khẳng định chiến lược nhân sự đúng đắn và hiệu quả của NovaGroup, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện đội ngũ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bứt phá và tăng trưởng mạnh mẽ. Trên chặng đường sắp tới, NovaGroup tự tin mang đến việc làm và thu nhập cho 240.000 lao động trực tiếp và 1,3 triệu lao động gián tiếp; không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để xứng tầm "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Đồng thời là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho an sinh xã hội, góp phần phát triển nền kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung”. Bà Nguyễn Bạch Kim Vy phát biểu tại sự kiện NovaGroup là Tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ - Công nghệ - Công nghiệp. Với sứ mệnh là điểm kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt, NovaGroup bằng nguồn lực trong hệ sinh thái của Tập đoàn; kết nối, hỗ trợ Doanh nghiệp Việt tạo ra những sản phẩm vượt trội, những dịch vụ trải nghiệm đẳng cấp để cùng hòa nhập vào cộng đồng quốc tế. Kiên định với tầm nhìn, sứ mệnh đã đặt ra cùng giá trị cốt lõi: "Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp", sau 30 năm hình thành và phát triển, NovaGroup đã và đang nỗ lực không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái. NovaGroup hiện có 8 tổng công ty thành viên hoạt động phủ rộng mọi lĩnh vực. Trong đó, Novaland tập trung trong lĩnh vực bất động sản; Nova Service hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và Nova Consumer hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng tiêu dùng. Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry, Nova Finance cung cấp các sản phẩm, dịch vụ để hệ sinh thái NovaGroup trở nên hoàn hảo, hướng đến tầm nhìn trở thành tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế hàng đầu Việt Nam. Đồng thời hướng đến mục tiêu chung tay đóng góp cho an sinh xã hội, nâng cao trình độ, đời sống của người lao động nói chung, góp phần tạo ra giá trị cộng đồng. Giải thưởng Best Companies to Work for in Asia là một giải thưởng Quốc tế uy tín được tổ chức HR Asia trao hàng năm NovaGroup không ngừng phát triển, nỗ lực khẳng định vị thế, đồng thời tiếp tục chú trọng tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và được đào tạo chuyên nghiệp. Với chính sách: Phúc lợi đa dạng - Thu nhập cạnh tranh, Đội ngũ xứng tầm, Chương trình đào tạo bài bản, Cơ hội thăng tiến rộng mở, Môi trường làm việc hạnh phúc, Chăm sóc sức khỏe toàn diện… cùng những chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác là lý do người lao động gia nhập và gắn bó với NovaGroup. Không chỉ nhận được chế độ đãi ngộ toàn diện, toàn bộ nhân sự làm việc tại NovaGroup còn được hưởng những ưu đãi, trải nghiệm thú vị khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Hệ sinh thái NovaGroup. NovaGroup tạo điều kiện thuận lợi tối đa để nhân viên có cơ hội khai phá tiềm năng và phát huy tối đa năng lực bản thân Tại NovaGroup, mỗi nhân viên luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để khai phá tiềm năng và phát huy tối đa năng lực của mình. Hàng loạt chương trình đào tạo từ chuyên môn đến kỹ năng mềm được tập đoàn tổ chức liên tục trên nhiều nền tảng, hình thức khác nhau nhằm phát huy sức mạnh nội tại của nhân sự. Các hoạt động gắn kết nhân viên hấp dẫn được Tập đoàn tổ chức thường xuyên. Đồng thời, NovaGroup cũng xây dựng chính sách ghi nhận công bằng, vinh danh xứng đáng cùng lộ trình thăng tiến gắn với từng chức danh, đảm bảo tất cả nhân viên luôn có cơ hội để phát triển sự nghiệp, đóng góp chung vào sự lớn mạnh của tổ chức. Bên cạnh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, trước đó, NovaGroup đã được trao tặng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế: Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hành phúc 2021, Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn, Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất, Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam nhiều năm liền… Đại hội tuyển dụng quy mô lớn tại Phan Thiết: Ngày 13/8/2022, NovaGroup tổ chức Đại hội Tuyển dụng quy mô lớn tại NovaWorld Phan Thiet. Hơn 500 vị trí làm việc đa dạng ngành nghề đang chờ đón người lao động. Thời gian: Thứ Bảy ngày 13/08/2022 Địa điểm: NovaWorld Phan Thiet Đường Lạc Long Quân, P. Tiến Thành, TP. Phan Thiết Thông tin chi tiết tại: https://www.daihoituyendung.com.vn/ Fanpage: Tuyển dụng NovaGroup Ngọc Minh