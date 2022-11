Novaland bán siêu xe Dodge độc nhất Việt Nam, giá trị 20 tỷ

Theo nguồn tin riêng của Vietnamnet, hiện chiếc siêu xe đang nằm tại một showroom ô tô sang có tiếng ở Hà Nội để chờ khách mới. Xe từng thuộc sở hữu của Novaland, nhưng nằm trong loạt xe bị bán lại cuối tháng 10 vừa qua.

Đây là chiếc Dodge Viper ACR thứ hai về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân từ hồi tháng 4/2022. Đặc biệt hơn cả, chiếc xe siêu xe này thuộc phiên bản đặc biệt Snakeskin ACR Edition, chỉ được sản xuất giới hạn 31 chiếc trên toàn thế giới.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, chiếc Dodge Viper ACR này đã xuất hiện tại một quận trung tâm của TP.HCM với mục đích quảng cáo.

Dodge Viper ACR là chiếc đầu tiên thuộc thế hệ thứ 5 và cũng là cuối cùng của dòng siêu xe thể thao hiệu năng cao này.

Ngoại thất xe nổi bật nhờ màu sơn xanh lá có tên Snakeskin Green đặc trưng cho bản giới hạn này, kết hợp cùng họa tiết da rắn kéo dài từ nắp ca-pô lên mui xe đến phía đuôi xe.

Bên cạnh đó, chiếc Dodge Viper ACR màu xanh duy nhất Việt Nam còn có tùy chọn gói Extreme Aero ở ngoại thất, bao gồm các chi tiết có thể tháo rời như líp cản trước, vây gió cản trước, cánh gió đuôi xe, bộ khuếch tán đuôi xe và cửa gió trên nắp ca-pô. Gói trang bị này có giá 6.900 USD (tương đương khoảng 171 triệu VNĐ ở thời điểm hiện tại).

Ngoài ra, bộ la-zăng kích thước 19 inch trên chiếc Viper ACR Snakeskin này khá nổi bật khi mang thiết kế đa chấu dạng chữ Y sơn đen. Bên trong nổi bật là cùm phanh màu đỏ Brembo Carbon Ceramic Matrix. Đây còn là dòng xe Viper có má phanh với diện tích lớn nhất. Đồng thời bộ lốp Kumho Ecsta V720 cũng sản xuất dành riêng cho dòng xe này và in thêm logo ACR.

Cung cấp sức mạnh cho Dodge Viper ACR Snakeskin là khối động cơ V10 8.4L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 645 mã lực và mô-men xoắn cực đại 813 Nm. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp. Nhờ đó, chiếc xe thể thao này có thể tăng tốc từ 0-100/h trong 3,4 giây cùng vận tốc tối đa 285 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, gói Extreme Aero có thể tạo ra lượng ép khí động học xuống mặt đường tương đương gần 1 tấn khi xe vận hành ở tốc độ 285 km/h. Nhờ đó, khả năng bám đường ở tốc độ cao trên chiếc siêu xe này là cực kỳ đáng nể.

Nắp capô với những cửa gió sợi carbon có thể tháo rời.

Siêu xe có khá nhiều chi tiết đậm chất xe đua như cánh gió cản trước, vây gió đầu xe, cánh gió phía sau, khuếch tán gió gầm xe, ống xả nằm bên hông,...

Bộ mâm 19 inch đa chấu chữ Y màu đen, phanh Brembo Carbon Ceramic Matrix, đuôi gió lớn phía sau tạo nên sự nổi bật cho siêu xe.

Tập đoàn Novaland tiền thân là công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ thành lập năm 2007 với số vốn điều lệ 500 triệu đồng. Sau 12 lần tăng vốn, đến tháng 12/2016, Novaland có vốn điều lệ là gần 5.962 tỉ đồng và chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (mã NVL). Hoạt động chính của Novaland là lĩnh vực bất động sản.

Hiện tại Tập đoàn Novaland đang kinh doanh gặp khó với tổng dư nợ là 71,7 nghìn tỷ đồng, trong đó 42% sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới. Chốt phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu NVL đánh dấu 7 phiên giảm sàn liên tục, đã sụt mất 55% giá trị so với đầu năm..

Cổ phiếu giảm sâu đã đẩy tài sản của tỷ phú Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT No Va Group - xuống dưới 1 tỷ USD và rớt khỏi danh sách tỉ phú USD do tạp chí Forbes bình chọn. Cụ thể, tính đến ngày 11/11, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn chỉ còn 978,2 triệu USD, bốc hơi gần 2 tỷ USD so với đầu tháng 4.

Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản, Novaland cũng nổi tiếng mạnh tay mua sắm nhiều siêu xe, siêu sang cũng như tổ chức một số tour chơi siêu xe để kết hợp quảng bá bán bất động sản.

Tại Việt Nam, ngoài siêu xe được nhắc đến trong bài còn một chiếc Dodge Viper ACR khác màu đỏ về nước cách đây 10 năm và thuộc thế hệ thứ 4. Hiện tại, xe đang thuộc sở hữu của một đại gia Quảng Ninh.

Tiến Dũng

