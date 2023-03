Gặt hái thành công với 2 chủ đầu tư lớn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản 2022 ảm đạm, NovaSky vẫn bứt phá và đạt những kết quả bán hàng ấn tượng. Năm 2022, NovaSky được cả 2 chủ đầu tư lớn là Vinhomes và Masterise vinh danh tại các hạng mục giải thưởng: Đại lý triển vọng 2022 dự án Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Cũng trong năm này, NovaSky trở thành đại lý phân phối chính thức của dự án The Metropolitan - phân khu The Zurich, đơn vị phân phối độc quyền The Pavilion - Vinhomes Ocean Park 1…

Đặc biệt, trong lễ vinh danh của Masterise Homes ngày 9/3 vừa qua, NovaSky nhận “cú đúp” 2 giải thưởng là: “Top đại lý xuất sắc nhất 2022” và “Top đại lý cống hiến nhất 2022”. NovaSky cũng là đơn vị có cá nhân được vinh danh ở hạng mục “Top 1 chiến binh sales xuất sắc nhất” với giải thưởng là xe ô tô Vinfast trị giá 1,3 tỷ đồng.

2022 là năm NovaSky tham gia hoạt động giới thiệu, ra mắt thị trường các phân khu mới thuộc dự án cao cấp của chủ đầu tư Masterise Homes, tiêu biểu là 2 dự án Masteri Water Front và Masteri West Heights. Cái tên NovaSky còn gây chú ý khi phân phối sản phẩm thuộc 2 dự án đại đô thị lớn: Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội) và Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội).

NovaSky nhận 2 giải thưởng tại lễ trao giải của Chủ đầu tư Masterise Homes

Các chuyên viên kinh doanh của NovaSky được đào tạo chuyên sâu, đảm bảo năng lực tư vấn dành riêng cho từng đối tượng khách hàng cao cấp. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, NovaSky hiện đang là đại lý phân phối hạng Platinum của Mastersie Homes và Vinhomes.

Những đại diện của NovaSky tại lễ vinh danh “Written In The Stars - Viết nên những vì sao” của chủ đầu tư Masterise Homes

“Bễn đỗ” của chuyên viên kinh doanh bất động sản

Đại diện NovaSky cho biết: “Tính đến đầu 2023, quy mô nhân sự NovaSky có khoảng 300 người. Trong thời điểm thị trường còn đang có nhiều khó khăn, chúng tôi nỗ lưc duy trì các chế độ phúc lợi như: trả lương cứng cho chuyên viên kinh doanh, thưởng nóng, hỗ trợ kinh phí chạy truyền thông - marketing… Trái với suy nghĩ khi gặp khó khăn sẽ cắt giảm nhân sự, lược bỏ các quyền lợi cho người lao động; ban lãnh đạo công ty đã xác định tinh thần vượt khó “trong nguy có cơ”, tiếp tục mở rộng quy mô, tận dụng cơ hội để bứt phá”.

Đội ngũ NovaSky đồng lòng để bứt phá, gặt hái thành công

NovaSky là “bến đỗ mơ ước” của nhiều chuyên viên kinh doanh bất động sản. Các nhân sự NovaSky sẽ không chỉ được rèn luyện các kỹ năng môi giới, mà còn được công ty đào tạo thêm kiến thức, hướng dẫn thực hành quảng cáo, truyền thông, xây dựng thương hiệu cá nhân…

Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức hoạt động gắn kết, thưởng, cổ vũ tinh thần cho cán bộ nhân viên vào các dịp lễ, tết, ngày kỉ niệm… nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết.

Chia sẻ về đường hướng phát triển trong tương lai, ông Nguyễn Danh Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản NovaSky cho biết: “Ban lãnh đạo định hướng phát triển công ty theo hướng năng động, phát huy tối đa năng lực nhân sự. Đây cũng là bí quyết giúp đơn vị đạt được nhiều thành tích trong hoạt động bán hàng. Tới đây, NovaSky sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn như: Vinhomes, Masterise Homes… phân phối nhiều sản phẩm có giá trị, sát với nhu cầu của thị trường. Cùng với đó, xác định mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp làm cốt lõi, chúng tôi sẽ thành lập thêm nhiều câu lạc bộ, khóa học giúp cán bộ nhân viên có cơ hội giao lưu, phát triển”.

