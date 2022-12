NSND Bạch Tuyết, Hoàng Thùy Linh được đề cử tại TikTok Award 2022

TikTok Awards Việt Nam 2022 vừa chính thức mở cổng bình chọn cho 11 hạng mục đề cử. Trong đó, 5 hạng mục do khán giả bình chọn, gồm: Nhà sáng tạo nội dung nghệ sĩ, Nhà sáng tạo truyền cảm hứng, Nhà sáng tạo triển vọng, Nhà sáng tạo, Âm nhạc của năm.

Ở hạng mục “Âm nhạc của năm”, các ca khúc hit được đề cử gồm: Về nghe mẹ ru – (NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper); See tình (Hoàng Thùy Linh); Thiên thần tình yêu (Ricky Star, T.R.I); Vui lắm nha (Hương Ly, Jombie) và Waiting for you (MONO).

Các bài hát đề cử trong danh sách đều có giai điệu, ca từ dễ thuộc, ấn tượng. Ngoài ra, các tác phẩm còn tạo “trend” (xu hướng – PV) với nhiều người cover, từ ca sĩ chuyên nghiệp đến các khán giả với nhiều mục đích giải trí khác nhau. Đến nay, các ca khúc đạt con số chục triệu view trên các nền tảng online, góp phần không nhỏ làm nên dấu ấn nhạc Việt trong năm 2022.

NSND Bạch Tuyết được đề cử giải thưởng nhờ ca khúc "Về nghe mẹ ru".

Trong danh sách bầu chọn đáng chú ý có NSND, Tiến sĩ Bạch Tuyết. Bà cũng là người lớn tuổi nhất được đề cử trong lễ trao giải năm nay nhờ ca khúc Về nghe mẹ ru, kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Dũng.

Bạch Tuyết nói bất ngờ và xúc động khi được thông báo lọt vào bảng đề cử. Điều khiến bà hãnh diện không phải bởi bản thân được đề cử giải thưởng ở tuổi U80 mà quan trọng hơn cả là mục tiêu lan tỏa nghệ thuật cải lương đến người trẻ của mình đã phần nào được công nhận.

"Chúng ta cứ hay bảo người trẻ "quên" cải lương tôi cho là không đúng. Sức hút của ca khúc đã cho thấy được chỉ cần làm chỉn chu, nghiêm túc sẽ được mọi người đón nhận. Tôi mong nhiều đồng nghiệp trẻ sẽ tiếp nối mình phát triển con đường này. Các bạn năng động, hiện đại, rất biết lắng nghe và gìn giữ những gì về cội nguồn, gốc rễ...”, bà chia sẻ.

NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng sẽ góp mặt trong đêm gala trao giải.

Về nghe mẹ ru ra mắt vào tháng 4/2022. Bài hát kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với vọng cổ, thể hiện tâm tư của người con xa quê và sự ngóng trông, thương nhớ của mẹ già nơi quê nhà. Sau thời gian ra mắt, tác phẩm nhanh chóng leo lên những vị trí đầu trong bảng xếp hạng thịnh hành âm nhạc, với hàng trăm triệu lượt xem - nghe…

Ở hạng mục “Nhà sáng tạo nội dung nghệ sĩ” là cuộc cạnh tranh giữa hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, ca sĩ Tóc Tiên, Hòa Minzy, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Theo ban tổ chức, ngoài dấu ấn nghệ thuật, họ là những cái tên tạo được ảnh hưởng tích cực đến xã hội thông qua các hoạt động đời sống thường ngày.

Bên cạnh phần trao giải, chương trình có màn trình diễn nổi bật đến từ các nghệ sĩ: Quán quân The Masked Singer Việt Nam 2022 - O Sen Ngọc Mai, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy Delilah, Orange, An Trần, Tuấn Mạnh,...

TikTok Awards Việt Nam 2022 là giải thưởng nhằm vinh danh các nhà sáng tạo nội dung, những nghệ sĩ, người dùng và các đơn vị đối tác đã góp phần mang niềm vui đến cộng đồng và tạo nên những giá trị tích cực trong năm 2022.

Ban tổ chức mong muốn truyền tải những nội dung, câu chuyện giản dị, gần gũi với đa dạng chủ đề, tạo nên những thay đổi tích cực đến cộng đồng người dùng mạng xã hội, qua đó tiếp nối hành trình lan tỏa, duy trì và phát triển bền vững những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Thời gian bình chọn sẽ bắt đầu từ 15/12 đến ngày 20/12. Đêm Gala vinh danh và trao giải sẽ diễn ra tối 20/12 tại TP.HCM.

MV "Về nghe mẹ ru" của NSND Bạch Tuyết - Hoàng Dũng