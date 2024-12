Tối 29/12, Happinness Concert (Thanh âm của hạnh phúc) sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Chuỗi hoà nhạc này dự kiến sẽ diễn thường niên vào dịp Tết dương lịch và năm nay là số đầu tiên.

NSND Bùi Công Duy.

GS danh dự KazNUA, NSND Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ là chỉ đạo nghệ thuật đồng thời tham gia biểu diễn trong sự kiện năm nay. Anh chia sẻ, tiếp nối sự thành công lớn trong chương trình Hoà nhạc The first sounds of love số đặc biệt kỷ niệm Nhà hát Hồ Gươm thành lập 1 năm vào tháng 7/2024, Happinness Concert sẽ có sự tham gia của 120 nghệ sĩ Việt Nam đến từ Dàn nhạc giao hưởng Trẻ thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng những nghệ sĩ độc tấu, ca sĩ tên tuổi thế giới như giọng nữ cao của Nhà hát lớn Belarusia Claudia Potemkina, giọng nam cao Manuel Amati và giọng nữ cao Phạm Thu Hà.

Các nghệ sĩ sẽ đưa khán giả đến với những cảm xúc hưng phấn và hân hoan thông qua 20 bản nhạc kinh điển đến từ những bộ phim mang tính lịch sử của thế giới, những bản aria nổi tiếng trong các vở opera, nhạc kịch hay những Christmast Carol đậm chất giáng sinh tươi vui năm mới sẽ là những chủ đề chính để khán giả thưởng thức một đêm nhạc tràn ngập sắc màu.

Giọng nữ cao Claudia Potemkina.

Chương trình giới thiệu La Danza - một trong những tác phẩm nổi bật nằm trong tuyển tập Les soirées musicales của Gioachino Rossini. Được viết theo phong cách tarantella, một điệu nhảy dân gian sôi động của miền Nam nước Ý, tác phẩm này tràn đầy năng lượng, vui tươi và lôi cuốn ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Bên cạnh đó còn có giai điệu ngọt ngào và lãng mạn của một bản romanza như Musica Proibita (Stanislao Gastaldon) hay Meine Lippen, sie küssen so heiß từ operetta Giuditta (Franz Lehar) - một bản aria quyến rũ và đầy mê hoặc kết hợp giữa sự duyên dáng, đam mê và kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao.

Chưa hết, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của hành khúc huyền thoại Radetzky March (Johann Strauss I). Đây không chỉ là một tác phẩm kinh điển của Johann Strauss I mà còn là một khúc nhạc tràn đầy năng lượng tượng trưng cho niềm vui, sự đoàn kết và tinh thần phấn khởi vượt thời gian, biểu tượng của niềm tự hào và tinh thần chiến thắng.

Giọng nam cao Manuel Amati.

Trở về với dòng chảy thời gian những năm gần đây, khán giả tiếp tục được đắm chìm trong không gian của những tác phẩm nhạc phim kinh điển. He’s a Pirate là bản nhạc chủ đề đầy năng lượng và sôi động từ bộ phim bom tấn Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Ca-ri-bê). Sáng tác bởi bộ ba tài năng Hans Zimmer, Klaus Badelt và Geoff Zanelli, tác phẩm này đã trở thành biểu tượng âm nhạc gắn liền với hình ảnh những cuộc phiêu lưu hoành tráng, những trận chiến dữ dội và tinh thần tự do của biển cả.

Ngoài ra, không thể không kể đến tác phẩm Music of the Night - một trong những bản nhạc nổi bật và đầy mê hoặc trong vở nhạc kịch huyền thoại The Phantom of the Opera của Andrew Lloyd Webber. Giai điệu chậm rãi, ngọt ngào nhưng cũng đầy sức quyến rũ, kết hợp với phần lời ca đầy chất thơ, Music of the Night như một lời mời gọi bước vào không gian nơi âm nhạc trở thành phép màu xoa dịu tâm hồn.

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của phần nhạc phim đặc biệt trong bộ phim tài liệu Việt Nam được viết bởi Gara Garayev - một trong những đại diện nổi bật nhất của Azerbaijan, người từng là học trò sáng tác của D. Shostakovich.

Việt Nam là bộ phim tài liệu hợp tác Xô-Việt đầu tiên từ năm 1954. Âm nhạc trong phim phong phú về âm điệu và sử dụng chất liệu dân gian Việt, kết hợp với thủ pháp viết giao hưởng phương Tây tạo nên nét thú vị ấn tượng, từ đó tác giả đã biên lại thành một tổ khúc để trình diễn riêng cho dàn nhạc giao hưởng và sẽ được biểu diễn trong hoà nhạc Thanh âm của hạnh phúc ngày 29/12 tới đây.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Và để hòa chung với không khí Giáng sinh đầy rực rỡ trước thềm năm mới sẽ là các Christmas Carol đầy tươi vui và rộn ràng. O Holy Night là một trong những bản thánh ca Giáng sinh nổi tiếng nhất, được sáng tác bởi nhạc sĩ người Pháp Adolphe Adam vào năm 1847.

Bên cạnh đó còn có Silent Night - một trong những bản thánh ca Giáng sinh nổi tiếng và được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Từ khi ra đời, Silent Night đã trở thành biểu tượng âm nhạc của mùa Giáng sinh, được dịch ra hơn 300 ngôn ngữ và được biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới, mang thông điệp về hòa bình, tình yêu và hy vọng đến với tất cả nhân loại.

Quỳnh An

Ảnh: BTC