Happiness Concert - Thanh âm hạnh phúc là đêm nhạc cuối cùng trong năm 2024, do Nhà hát Hồ Gươm thực hiện, như món quà tri ân và gửi lời chúc tốt đẹp gửi tới công chúng yêu nhạc.

Hòa nhạc Happiness Concert quy tụ nhạc công trẻ tài năng, ở độ tuổi từ 16, kết hợp cùng các thế hệ giảng viên giàu kinh nghiệm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mang đến làn gió mới đầy sức sống và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả.

Hơn 100 nghệ sĩ tham gia "Happiness Concert" như món quà tri ân và lời chúc tốt đẹp gửi tới công chúng yêu nhạc.

Hòa nhạc có sự hiện diện của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, NSND Bùi Công Duy, giọng soprano Đào Tố Loan, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ VNAMYO - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cùng các nghệ sĩ quốc tế Klavdiya Potemkina và Manuel Amati.

Đúng với tên gọi Thanh âm hạnh phúc, hoà nhạc mang tới những giai điệu ngọt ngào và ấm áp như: The Bells of Christmas, The Christmas Song, The Greatest Showman, We Wish You The Merriest…

Hòa chung với không khí Giáng sinh và năm mới đầy rực rỡ, giọng soprano Klavdiya Potemkina cùng giọng tenor Manuel Amati đã mang đến tác phẩm O Holy Night - một trong những bản thánh ca Giáng sinh nổi tiếng nhất, được sáng tác bởi nhạc sĩ người Pháp Adolphe Adam vào năm 1847.

NSND Bùi Công Duy khiến khán giả đắm say với tiếng vĩ cầm.

Thông qua O Holy Night, Adolphe Adam không chỉ gửi gắm niềm tin tôn giáo mà còn thể hiện thông điệp về tình yêu, sự cứu chuộc và niềm hy vọng cho mọi người. Đây là một tác phẩm không thể thiếu trong các buổi lễ Giáng sinh, truyền cảm hứng về tình thương và sự bình an cho thế giới.

Happiness Concert lần lượt đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, với 20 bản nhạc từ những bộ phim và các aria trong các vở opera nổi tiếng thế giới. Đặc biệt, hòa nhạc còn giới thiệu đến khán giả phần âm nhạc trong bộ phim tài liệu Việt Nam do nhạc sĩ Gara Garayev - một trong những đại diện nổi bật nhất của Azerbaijan, người từng là học trò xuất sắc của D. Shostakovich - thể hiện.

Giọng soprano Klavdiya Potemkina.

Tham dự chương trình, khán giả còn có dịp nhìn lại hành trình đã qua của Nhà hát Hồ Gươm với phóng sự ngắn Nhà hát Hồ Gươm - Nơi hội tụ tinh hoa âm nhạc.

Đêm nhạc kết thúc với tác phẩm What A Wonderful World trong bộ phim nổi tiếng Good Morning, Vietnam của đạo diễn Barry Levinson. Lời ca đầy chất thơ như một thông điệp lạc quan, truyền cảm hứng về niềm tin và hy vọng. Chính sự đơn giản nhưng sâu sắc này đã giúp What A Wonderful World vượt thời gian, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

