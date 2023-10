Dự án đánh thức tiềm năng nghệ thuật

Shrek the Musical là vở nhạc kịch mang phong cách Broadway đầu tiên công diễn tại Việt Nam, được The YOUniverse mua toàn bộ bản quyền từ tổ chức Music Theatre International (MTI) với mức chi phí cao gấp 5 lần vở Alice In Wonderland, mong muốn đem đến một tác phẩm trình diễn tầm cỡ quốc tế và lan tỏa nhạc kịch - loại hình biểu diễn sân khấu nổi tiếng trên thế giới đến với công chúng.

Dự kiến, vở kịch kéo dài 2 tiếng đồng hồ, có phụ đề tiếng Việt sẽ chính thức ra mắt khán giả Thủ đô ba đêm 2, 3 và 4/11 tại Nhà hát Lớn. Tham gia vở diễn là đội ngũ chuyên gia nghệ thuật nhạc kịch Việt - Australia giàu kinh nghiệm gồm: Đạo diễn Ylaria Rogers, biên đạo Madison Price, Giám đốc âm nhạc Nicholas Gentile, HLV thanh nhạc Craig Haggart, huyền thoại nhạc kịch Broadway Philip Mark Quast chỉ đạo diễn xuất, NSƯT Đặng Châu Anh là cố vấn nghệ thuật và trợ lý đạo diễn Jay Thiện Nguyễn.

Đây là dự án nghệ thuật lớn nhất của The YOUniverse trong năm 2023, được đầu tư về mọi mặt, từ chuyên môn, trang phục cho đến sân khấu, dàn dựng chuyên nghiệp và hoành tráng.

Nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật ý nghĩa được đơn vị tổ chức triển khai.

Ngoài ra, dự án còn mang đến rất nhiều sự kiện song hành để bổ trợ và khai phá tiềm năng nghệ thuật: ra mắt các trại hè sáng tạo; kết nối với câu lạc bộ âm nhạc, nhạc kịch tại một số trường; mở workshop miễn phí và ngày hội hướng nghiệp nghệ thuật… Qua đó, thúc đẩy toàn diện việc đào tạo diễn viên và ê-kíp nhạc kịch theo chuẩn quốc tế; xây dựng môi trường thuận lợi cùng cơ hội biểu diễn, giao lưu trong và ngoài nước cho các bạn trẻ.

Đặc biệt, Shrek The Musical cũng gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh kém may mắn. Theo đơn vị tổ chức, trang phục biểu diễn được các bạn khiếm thính và khiếm thị tạo nên từ các chất liệu an toàn, thân thiện với môi trường và có thể tái chế như: nhựa, sợi nylon, vải jeans, bã cà phê, chai nhựa PET…

Truyền tải giá trị nhân vân

Chia sẻ về lý do lựa chọn dự án Shrek The Musical, Giám đốc âm nhạc Nicholas Gentile nhận xét tác phẩm không chỉ thân thiện cho mọi gia đình mà còn truyền tải thông điệp bình đẳng, sự thấu hiểu và thể hiện tự do cảm xúc, cá tính của người trẻ.

Các bạn trẻ tập luyện thanh nhạc chuẩn bị cho ngày công diễn.

Không bị gò bó bởi tiêu chuẩn ngoại hình hay hình thức lựa chọn thông thường, vở kịch mang cơ hội tới cho những diễn viên tài năng, đa dạng về ngoại hình, chủng tộc, giới tính. Khác hẳn với hình tượng nam chính khuôn mẫu, vai diễn Shrek sẽ được đảm nhận bởi diễn viên có ngoại hình to lớn, mập mạp.

Cùng với đó, tác phẩm còn gửi gắm thông điệp tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, khuyến khích xây dựng một xã hội cởi mở và đùm bọc lẫn nhau. Trải qua hành trình tìm kiếm và thấu hiểu bản thân, từ một “kẻ ngoài cuộc” luôn bị phân biệt đối xử và chịu đựng định kiến, nhân vật Shrek dần chấp nhận và yêu thương chính mình, nhờ đó được mọi người xung quanh đón nhận.

Hơn hết, Shrek The Musical đã bẻ cong mọi quan niệm xưa cũ về vẻ đẹp và tình yêu trong xã hội. Bởi Shrek và Fiona vốn dĩ không phải hình mẫu cặp đôi thường thấy trong truyện cổ tích, nhưng vẫn có một tình yêu đẹp và “hạnh phúc mãi mãi về sau” - chứng tỏ sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi khuôn khổ giới tính và kỳ vọng xã hội.

Đội ngũ ê-kíp tâm huyết

Trả lời phỏng vấn VietNamNet về việc dự án hội tụ đội ngũ chuyên gia quốc tế, NSƯT Châu Anh, cố vấn nghệ thuật của vở kịch cho biết: “Năm 2023 đánh dấu cột mốc 50 năm kỷ niệm quan hệ Việt Nam - Australia và mong muốn xây đắp nền móng văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát triển, các nghệ sĩ Australia tên tuổi rất hào hứng tham gia dự án”.

NSƯT Đặng Châu Anh.

Xúc động trước tấm lòng và nhiệt huyết của người trẻ dành cho nhạc kịch, nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Mặc dù không chuyên, các bạn trẻ tham gia dự án vẫn là những cá nhân xuất sắc, dành nhiều tình cảm cho sân khấu và nghiêm túc hoàn thành công việc được giao. Nhờ nuôi dưỡng đam mê với nhạc kịch, các bạn ấy đã góp phần lan tỏa và truyền cảm hứng nghệ thuật đến với mọi người”.

Không đơn thuần chỉ kể lại câu chuyện về gã chằn tinh, Shrek the Musical là một dự án đặc biệt, mang sức sống của những thông điệp giàu tính nhân văn từ xứ sở cổ tích đến với đời thực.

Ảnh: The YOUniverse