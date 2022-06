Nhạc kịch 'Alice in Wonderland' dành cho giới trẻ

Alice in Wonderland là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng dành cho thiếu nhi của tác giả người Anh Charles Lutwidge Dodgson hoàn thành năm 1886. Truyện được dịch ra tiếng Việt với nhiều tên gọi khác nhau như: Alice ở xứ sở thần tiên, Alice lạc vào xứ thần tiên hoặc Alice ở xứ sở diệu kỳ. Đây là một tác phẩm nổi tiếng tại nhiều quốc gia bởi nội dung đặc sắc, truyền tải nhiều giá trị nhân văn, bài học đạo lý, nguyên tắc sống.

Câu chuyện Alice in Wonderland đã được chuyển thể sang nhiều loại hình: phim hoạt hình, phim điện ảnh người đóng, phim 3D và nhạc kịch. Vở nhạc kịch Alice in Wonderland do Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với POP và AIM là vở nhạc kịch hiện đại. Vở nhạc kịch sẽ do NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam làm chỉ đạo nghệ thuật, 2 cố vấn nghệ thuật là NSƯT Đặng Châu Anh và Nicholas Gentile.

NSƯT Xuân Bắc.

NSƯT Xuân Bắc chia sẻ, dù nhà hát đã dựng rất nhiều vở có giá trị với nhiều đề tài, thể loại khác nhau nhưng vở nhạc kịch Alice in Wonderland là một dự án rất mới, chứa nhiều tâm huyết của đội ngũ nghệ sĩ của Nhà hát và các cộng sự đến từ Australia. NSƯT Xuân Bắc hi vọng, đam mê, nhiệt huyết và sự hào hứng của những nghệ sĩ, diễn viên tham gia dàn dựng vở nhạc kịch Alice in Wonderland sẽ được truyền đến công chúng.

Với vở nhạc kịch này, POP, AIM và Nhà hát kịch Việt Nam đã mời Lê Diệu My làm tổng đạo diễn. Nữ sinh 21 tuổi này từng dựng thành công vở nhạc kịch Mama Mia khi mới đang là học sinh lớp 10.

Lê Diệu My chia sẻ: "Ngày nay, với xu hướng, áp lực “vội lớn” và trưởng thành nhanh theo những khuôn mẫu xã hội, nhiều bạn nhỏ đã bỏ lỡ cơ hội, giá trị của tuổi thơ. Truyện Alice in Wonderland khuyên các bạn nhỏ đừng vội lớn mà quên đi sự ngây thơ, hãy học cách yêu thế giới quanh mình, yêu mầu sắc, cái đẹp và cái tốt.

Với vai trò là tổng đạo diễn, Diệu My không chỉ lo dựng vở mà còn cùng với các bạn của mình lo bán 700 vé cho đêm biểu diễn, đấu giá tranh để xây trường cho trẻ em miền núi.

Đạo diễn trẻ Lê Diệu My.

Nghệ sĩ Nicholas Gentile - cố vấn nghệ thuật chia sẻ: "Nhiều người cứ nghĩ, cứ lo ngại rằng diễn viên nhạc kịch thì phải giỏi, giỏi cả ba thể loại là: hát, múa, kịch nhưng điều này là không cần thiết. Chỉ cần diễn viên biết cách truyền tải giọng nói của mình như nhân vật, diễn xuất theo nhân vật đó như mình là vũ công là được. Tôi tự tin có thể đào tạo được diễn viên tham gia vở này thật tốt".

Dự kiến, vở nhạc kịch sẽ công chiếu vào tháng 10/2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ảnh: Việt Hải