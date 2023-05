Chương trình nghệ thuật Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng được tổ chức vào 19h ngày 10/6 tại Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ (Sơn La).

Tại buổi gặp gỡ báo chí, NSƯT Trần Ly Ly cho biết đã cùng rất nhiều nghệ sĩ như: NSND Đào Trung, Lưu Hà An, Đặng Tuệ Nguyên, Phó An My, Quyền Thiện Đắc, Trần Xuân Hòa, Đào Minh Pha, ca sĩ Khánh Linh, Ngọc Khuê, Hà Lê, Trịnh Minh Hiền, Trí Minh… làm chương trình này để dành tặng cho huyện Vân Hồ nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (10/6/2013 – 10/6/2023), hoàn toàn không lấy cát-sê.

NSƯT Trần Ly Ly.

"Đất và người Vân Hồ vốn là một dòng chảy khá sôi động của nền văn hóa giao thoa giữa đồng bào 5 dân tộc Mông, Thái, Kinh, Mường, Dao. Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng, trước hết mang tinh thần của nước - dòng chảy bất diệt, tươi mát, năng lượng truyền nối đời đời cho thiên nhiên và con người. Cái tên như biểu hiện cho sự thăng hoa, khởi nguồn của những ý tưởng, thành dòng chảy xuôi vào đời sống. Tôi rất vui vì khi nói tới chương trình này, các nghệ sĩ đều tự nguyện ủng hộ", bà Ly chia sẻ.

Ngoài những nghệ sĩ chuyên nghiệp, còn có sự tham gia của các nghệ nhân dân gian. Dưới bàn tay Tổng đạo diễn của NSƯT Trần Ly Ly, lần đầu tiên giữa núi rừng Tây Bắc sẽ có màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh kết nối truyền thống với đương đại.

Cũng trong dịp này, nhạc sĩ Lưu Hà An công bố ca khúc mới viết riêng tặng Vân Hồ; hoạ sĩ, nhà điêu khắc Bảo Toàn tặng tác phẩm sắp đặt mang tên Cửu Thạch Trụ. Tác phẩm gồm 9 cột trụ cao thấp, to nhỏ khác nhau, được đặt trong không gian hình cầu tạo bởi 5 cây xanh, nằm giữa mênh mang núi rừng.

Điêu khắc gia Bảo Toàn đã lấy chính đá và sỏi của Vân Hồ, kết hợp với sắt thép, dùng cáp phản quang như một cách điệu cho sợi lanh trong khung cửi đặc trưng của bà con dân tộc.

Nghệ sĩ Trần Xuân Hoà biểu diễn tại buổi gặp gỡ báo chí: