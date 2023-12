{"article":{"id":"2223117","title":"NSƯT Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng hát mở màn Tuần lễ VHTTDL Tây Bắc tại TP.HCM","description":"NSƯT Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại... cùng cất giọng trong chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ VHTTDL Tây Bắc tại TP.HCM.","contentObject":"<p>Tuần lễ văn hóa - du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc chính thức khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Đây là sự kiện văn hóa mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024) và các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2024.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943066329446-bbf6c03eaadbced077dc11d3e7ae9b2e-936.jpg?width=768&s=RKdOq4jhmf4DCmbb_vwEww\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943066329446-bbf6c03eaadbced077dc11d3e7ae9b2e-936.jpg?width=1024&s=OQCC_n4lGElKk4wv48cD4Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943066329446-bbf6c03eaadbced077dc11d3e7ae9b2e-936.jpg?width=0&s=rEwwTKYTbXrxI8nm6-k6aQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943066329446-bbf6c03eaadbced077dc11d3e7ae9b2e-936.jpg?width=768&s=RKdOq4jhmf4DCmbb_vwEww\" alt=\"batch ddz4943066329446 bbf6c03eaadbced077dc11d3e7ae9b2e.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943066329446-bbf6c03eaadbced077dc11d3e7ae9b2e-936.jpg?width=260&s=ngMVZwck7vrjycczm7_0_g\"></picture>

<figcaption>Sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng với TP.HCM đồng thời chào mừng các dịp lễ lớn của dân tộc. </figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943082476701-1d259f70de11117a14df8ff4e979e1a1-937.jpg?width=300&s=O7Va-KQ9h1Ykpw5oOZGGZQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943082476701-1d259f70de11117a14df8ff4e979e1a1-937.jpg?width=0&s=vH8TKr1CthoGz3WZZNjEcQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943082476701-1d259f70de11117a14df8ff4e979e1a1-937.jpg?width=500&s=NrGk90eMXIrUy_lRq8h1Gg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943082476701-1d259f70de11117a14df8ff4e979e1a1-937.jpg?width=260&s=7mOCbIqrK9W3rl6JwzVJOw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=300&s=fjzs3OFOJDutlEuSwum8WA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=0&s=LJWO4lWwQj33SZX0fsNmDQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=500&s=6th4dkWfb5o1l3pd3N-sdw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=260&s=obFrdKaJrKdAw8_-lTX2SQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật mang chủ đề <em>Việt Nam đất nước tuyệt vời </em>với khoảng 20 tiết mục và sự tham gia của hơn 250 nghệ sĩ đến từ TP.HCM, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang…</p>

<p>Các ca khúc được thể hiện qua tiếng hát ca sĩ <a href=\"https://vietnamnet.vn/van-khanh-tag376302630468653376.html\">Vân Khánh</a>, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Tùng Lâm, Cao Công Nghĩa, Thùy Trinh…</p>

<p>Chương trình nghệ thuật mang đến những ca khúc hào hùng, ngợi ca sức mạnh đoàn kết, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh như: <em>Hò kéo pháo, Đường lên phía trước, Giải phóng Điện Biên, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui, Việt Nam gấm hoa</em>...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943051322142-c04b581c796e747cb253002bd163053b-939.jpg?width=768&s=YajJ7gTC9QAqs6RzzmxGuA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943051322142-c04b581c796e747cb253002bd163053b-939.jpg?width=1024&s=nsg2Y5V5mfUi4SJB_w04ow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943051322142-c04b581c796e747cb253002bd163053b-939.jpg?width=0&s=6TLJ29eQGvVyrEzsZNbELw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943051322142-c04b581c796e747cb253002bd163053b-939.jpg?width=768&s=YajJ7gTC9QAqs6RzzmxGuA\" alt=\"batch ddz4943051322142 c04b581c796e747cb253002bd163053b.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943051322142-c04b581c796e747cb253002bd163053b-939.jpg?width=260&s=nCNnaBc8bbsZF2MfQWq3Nw\"></picture>

<figcaption>NSƯT Vân Khánh mở màn với 'Sắc màu thời gian'. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943078941569-c15d81f33754470adeb33ecb2217cb20-940.jpg?width=768&s=FjI-CTiaarD9r5YVWi5xyg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943078941569-c15d81f33754470adeb33ecb2217cb20-940.jpg?width=1024&s=4Xhpr5E0g9D48IuF3BoBAw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943078941569-c15d81f33754470adeb33ecb2217cb20-940.jpg?width=0&s=WBwjLQothAi7qjrqzrvkLQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943078941569-c15d81f33754470adeb33ecb2217cb20-940.jpg?width=768&s=FjI-CTiaarD9r5YVWi5xyg\" alt=\"batch ddz4943078941569 c15d81f33754470adeb33ecb2217cb20.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943078941569-c15d81f33754470adeb33ecb2217cb20-940.jpg?width=260&s=OroxNcVjbKItsfoFnEzCFQ\"></picture>

<figcaption>Các ca sĩ thể hiện ca khúc 'Việt Nam gấm hoa'. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=768&s=lEvwy-BlSliMgQLz7U4DIA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=1024&s=hobaD4JSSy6wYsuXAfp-Vg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=0&s=LJWO4lWwQj33SZX0fsNmDQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=768&s=lEvwy-BlSliMgQLz7U4DIA\" alt=\"batch ddz4943089887385 bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943089887385-bfc60d9c0039f0568ffecca47d82dd3c-938.jpg?width=260&s=obFrdKaJrKdAw8_-lTX2SQ\"></picture>

<figcaption>Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TP.HCM biểu diễn. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943067564085-16ff84f56b3275ef362d3283506b96e1-942.jpg?width=768&s=1-T40shCOmjtFru2wUViwQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943067564085-16ff84f56b3275ef362d3283506b96e1-942.jpg?width=1024&s=CvA7sccWHQ9N02oDwJ707Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943067564085-16ff84f56b3275ef362d3283506b96e1-942.jpg?width=0&s=jve92CkDIBkVnqubY6X6-Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943067564085-16ff84f56b3275ef362d3283506b96e1-942.jpg?width=768&s=1-T40shCOmjtFru2wUViwQ\" alt=\"batch ddz4943067564085 16ff84f56b3275ef362d3283506b96e1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943067564085-16ff84f56b3275ef362d3283506b96e1-942.jpg?width=260&s=zTKqudS6Oj8w7l8ci9yiVg\"></picture>

<figcaption>Sự kiện thu hút nhiều người dân đến xem và theo dõi qua các nền tảng trực tuyến. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943057109760-6590cf842775410b0c22926921052bda-943.jpg?width=768&s=17jwKT5LaU-dE5I-tXDnOA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943057109760-6590cf842775410b0c22926921052bda-943.jpg?width=1024&s=4-wq6cqKpI4aq20-_JUZfw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943057109760-6590cf842775410b0c22926921052bda-943.jpg?width=0&s=jJUAIE0NA5NrT3yXVLgj_A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943057109760-6590cf842775410b0c22926921052bda-943.jpg?width=768&s=17jwKT5LaU-dE5I-tXDnOA\" alt=\"batch ddz4943057109760 6590cf842775410b0c22926921052bda.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/batch-ddz4943057109760-6590cf842775410b0c22926921052bda-943.jpg?width=260&s=rzYmu_JM9oKqrec-aQmqvw\"></picture>

<figcaption>Nghệ sĩ Quốc Đại bày tỏ tự hào khi góp mặt vào chương trình văn hóa đa dạng, sôi nổi và rực rỡ sắc màu của vùng Tây Bắc giữa lòng TP.HCM.</figcaption>

</figure>

<p>Tuần lễ VHTTDL Tây Bắc tại TP.HCM năm 2023 diễn ra nhiều hoạt động:</p>

<p>- Chương trình nghệ thuật <em>Điện Biên, Tây Bắc - TP.HCM kết nối và phát triển</em> ca ngợi những chiến công của quân và dân ta qua các cuộc kháng chiến, vẻ đẹp của con người và thiên nhiên các tỉnh Tây Bắc.</p>

<p>- Chương trình diễu hành văn hóa đường phố <em>Điện Biên sắc màu hội tụ</em> gồm trình diễn trang phục truyền thống; tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, tù lu, múa khèn, múa xòe…</p>

<p>- Triển lãm ảnh với chủ đề <em>Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975.</em></p>

<p>- Tái hiện các không gian văn hóa vùng cao.</p>

<p>- Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch.</p>

<p>- Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.</p>

<p>- Hoạt động trồng cây hoa ban tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP.HCM).</p>

