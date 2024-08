Tập 1 Sao nhập ngũ 2024 với chủ đề Gót hồng trên lửa đạn sau khi lên sóng nhận sự quan tâm lớn, thu hút 3,6 triệu lượt xem và hơn 5.000 bình luận trên nền tảng YouTube.

Trên mạng xã hội, ngoài những lời khen, việc một số nghệ sĩ nữ trang điểm quá đậm gây tranh luận. Cụ thể trong 8 người, ca sĩ Liz Kim Cương và diễn viên Jun Vũ bị đặt vấn đề nhiều nhất.

Liz Kim Cương, Jun Vũ gây tranh luận vì trang điểm đậm. Ảnh: Chụp màn hình

Một số bình luận tiêu biểu như: "Liz với Jun make (make up - trang điểm) lố nhất, mặt trắng bóc môi đỏ chót luôn"; "Nhập ngũ gì make up còn hơn đi diễn"; "Nhìn Jun Vũ sợ thật"; "Thùy Tiên cũng vậy sao không ai nói?"; "Make nhẹ như bà Đào ok, để nguyên cái mặt như Pháo cũng không nên"...

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Lương Hải Khoa - tổng đạo diễn chương trình Sao nhập ngũ 2024 - cho hay ê-kíp có ghi nhận một số phản hồi như trên.

Với mỗi mùa sản xuất có nhân vật trải nghiệm là nữ, ê-kíp luôn nhắc nhở vấn đề này. Để duy trì nề nếp trong quân đội, chỉ huy cũng có một số nguyên tắc để những người trải nghiệm giữ lại vật dụng cá nhân phù hợp.

Pháo, Uyển Ân và Jun Vũ. Ảnh: NSX

"Tuy nhiên, thực tế công nghệ làm đẹp ngày nay đa dạng và phát triển, được ứng dụng nhiều, nhất là với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hàng ngày, để thuận tiện và nhanh gọn trong khâu trang điểm, một số nghệ sĩ đã lựa chọn làm đẹp như tăng hồng sắc môi, làm đậm đường eyeliner, uốn cong và dày mi… Những công nghệ làm đẹp này, chúng tôi không thể can thiệp để giảm bớt hiệu ứng khi lên hình", theo tổng đạo diễn.

Các nghệ sĩ ý thức rõ vấn đề này nên chủ động phối hợp với ê-kíp để khắc phục trong quá trình ghi hình. Những hình ảnh trong tập 1 và trailer đều được quay, chụp vào ngày đầu còn sung sức.

"Sau đó, 8 nữ nghệ sĩ thực sự lăn xả, không một lời than vãn, thực hiện mọi thử thách một cách đồng lòng. Mong rằng sự chân thành của họ sẽ chạm được tới tình yêu của khán giả và được các quý báo chí, truyền thông cảm nhận và ủng hộ", anh nói thêm.

Chỉ huy duyệt vật dụng cá nhân của 8 nữ nghệ sĩ