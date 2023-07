Năm 2016, xã Cẩm Vịnh đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2019 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã hoàn thành chỉ chờ lễ trao chính thức.

Nông thôn mới ở Cẩm Vịnh đặc biệt ở chỗ, xã tập trung. áp dụng hiệu quả công nghệ vào việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội của địa phương.

Đến nay, không tính các camera an ninh của các hộ dân, hiện nay trên địa bàn toàn xã được lắp 39 camera an ninh, trong đó 15 camera do UBND xã lắp năm 2021, còn lại do người dân đóng góp.

Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh, đại úy Đặng Thế Long cho biết: Từ khi triển khai Công an xã chính quy cùng với việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, số vụ vi phạm pháp luật giảm rõ rệt.

Năm đầu tiên, khi đội Công an xã Cẩm Vịnh gồm 6 chiến sĩ về xử lý 50 trường hợp vi phạm pháp luật, đến nay còn 5 đến 10 vụ/năm, 6 tháng đầu năm nay, 2023 chỉ có 1 đến 2 trg hợp vi phạm nhỏ.

Nhờ đó, những vụ vi phạm giao thông, trộm cắp rất hiếm khi xảy ra nhờ hệ thống camera an ninh được bố trí khắp nơi.

Đã hoàn thành tất cả các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu, các công trình, đường xá, nhà cửa... ở Cẩm Vịnh đến nay đều sạch, đẹp, khang trang.

Hệ thống camera an ninh được lắp khắp ngõ xóm.

Nhờ sáng kiến kêu gọi xã hội hóa của Đảng ủy, UBND và Công an xã Cẩm Vịnh, nhận thức ích lợi của việc lắp camera an ninh, sự ủng hộ tuyệt đối của người dân mà hệ thống camera hiện nay đã giám sát rất tốt an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Cũng nhờ tinh thần đoàn kết của nhân dân, Đảng ủy, UBND, cán bộ Công an luôn gần dân tuyên truyền các kiến thức về an ninh trật tự mà hiện nay xã Cẩm Vịnh không chỉ đạt đầy đủ các tiêu chí Nông thôn kiểu mẫu mà còn là địa bàn đươck lựa chọn xây dựng xax điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Số điện thoại đường dây nóng của Công xã được treo ở nhiều điểm dễ nhìn, dễ nhận biết trên địa bàn xã.

Tại trường Mầm non xã Cẩm Vĩnh cũng được bố trí 6 chiếc camera giám sát đẩm bảo an toàn cho trẻ em.

Hình ảnh từ 39 chiếc camera an ninh luôn luôn được truyền trực tiếp về màn hình đặt tại trụ sở Công an xã Cẩm Vịnh.

Mọi việc xảy ra trên các con đường đều được cán bộ, chiến sĩ nắm bắt nhanh chóng qua hệ thống camera an ninh. Đại úy Đặng Thế Long (bên trái) cho biết Công an xã luôn luôn cắt cử người trực theo dõi hệ thống camera.

Không chỉ giám sát địa bàn qua màn hình tivi hay máy tính mà các cán bộ, chiến sĩ còn theo dõi tình hình an ninh trật qua chiếc smartphone lúc nào cũng đem theo bên người. Vì vây, bất kể có vụ việc gì xảy ra trên địa bàn các anh em Công xã đều nắm bắt và giải quyết kịp thời.

Thượng úy Nguyễn Khánh Chi, Công an viên xã Cẩm Vịnh cùng đồng đội luôn luôn tổ chức những buổi hỗ trợ về công nghệ trong việc thực hiện định danh điện tử và cho bà con trên địa bàn.

Tổ Liên gia Nam Cầu Cao, là tổ Liên gia được thành lập đầu tiên của xã Cẩm Vịnh nhằm mục đích tăng cường tinh thần bảo vệ an ninh trật tự thôn xóm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc, tội phạm báo cho Công an xã. Tổ Liên gia tự quản là mô hình ra đời ở Cẩm Vịnh từ 20 năm trước ở Cẩm Vịnh, hiện nay các tổ liên gia vẫn thường xuyên họp phối hợp cùng cớ quan Công an bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Lê Anh Dũng