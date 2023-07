Ngày 1/7, tờ UK Sport News đưa tin Sarah Jessica Parker nữ chính phim Sex and the city thể hiện sự tiếc nuối khi bỏ lỡ công cuộc nâng cấp nhan sắc khi còn trẻ.

Trong chương trình The howard stern show, nữ diễn viên 58 tuổi tiết lộ chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Sarah Jessica Parker thừa nhận từng nghĩ về điều này: "Tôi luôn hỏi mọi người, liệu giờ phẫu thuật có muộn quá không?".

Ngôi sao Hollywood chia sẻ thêm không dành nhiều thời gian để đứng trước gương. "Tôi không thích nhìn bản thân vì nghĩ vẫn ổn", cô nói.

Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker.

Trước câu hỏi, có tin bản thân xinh đẹp không, Sarah vui vẻ trả lời: "Tôi đoan trang". Nữ chính Sex and the city hiểu được lý do phụ nữ mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ - vì họ có nhiều sự chú ý liên quan đến ngoại hình.

Cũng trong chương trình, nữ diễn viên Parker tiết lộ từng bị nhận xét sau khi trở lại với nhân vật Carrie Bradshaw trong mùa đầu tiên của And just like that vì mái tóc hoa râm. Bất chấp lời chỉ trích, nữ diễn viên cho rằng: "Tôi không thể trở thành phiên bản mọi người mong muốn".

Sarah Jessica Parker sinh năm 1965, là diễn viên, nhà sản xuất phim kiêm nhà thiết kế thời trang. Cô được biết đến với vai chính Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình Sex and the city của HBO (1998–2004). Bộ phim mang về cho nữ diễn viên hai giải Emmy ở hạng mục Sê-ri phim hài nổi bật và Nữ diễn viên chính nổi bật.

Trong sự nghiệp diễn xuất, ngôi sao Hollywood 58 tuổi còn giành thêm bốn giải Quả cầu vàng bao gồm: Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong sê-ri phim hài và ba giải Nhóm diễn viên xuất sắc. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục góp mặt trong phiên bản điện ảnh Sex and the city (2008) và Sex and the city 2 (2010).