Nhân viên công ty bất động sản đâm bà chủ quán cà phê cướp vàng

Công an quận 7, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Trọng (25 tuổi, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về tội “Cướp tài sản”.

Nghi can Lê Thanh Trọng khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo hồ sơ điều tra, Trọng từng uống cà phê tại một quán trên đường số 81, phường Tân Quy, quận 7 nên để ý thấy bà N.T.T.T (62 tuổi, là chủ quán) có đeo nhiều vòng vàng, nữ trang nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sáng 6/7, Trọng đi bộ từ nhà trọ ở đường số 79, phường Tân Quy đến quán cà phê của bà T. ngồi uống cà phê, chờ thời cơ thích hợp ra tay. Trước khi đi, Trọng có thủ sẵn một con dao trong người để gây án.

Khi quán vắng khách, Trọng giả vờ đi vệ sinh để quan sát bên trong. Thấy bà T. đứng gần nhà vệ sinh và đang nói chuyện điện thoại, Trọng xông vào tấn công và dùng tay bóp cổ bà T. Dù bà T. đã nài nỉ xin tha mạng, nhưng Trọng không dừng tay tấn công nữ chủ quán.

Trọng rút dao đâm vào bên hông khiến bà T. bị thương tích nặng. Nghi phạm nhanh chóng lột sạch dây chuyền, vòng vàng nữ trang của nữ chủ quán rồi đi bộ ra ngoài tẩu thoát.

Người dân phát hiện kịp thời, đưa bà T. đi cấp cứu, may mắn qua cơn nguy kịch.

Khi nhận tin báo, Công an quận 7 đã vào cuộc điều tra. Đến sáng 7/7, trinh sát hình sự đã bắt giữ được Trọng khi y đang làm việc tại một công ty môi giới bất động sản ở quận 10.

Trọng thừa nhận, do nợ nần nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Trọng khai, sau khi gây ra vụ cướp, y về phòng trọ thay quần áo, lấy xe gắn máy chạy về quê ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dọc đường đi, Trọng vứt bộ đồ mặc khi gây án, có dính vết máu.

Nghi can sau đó ghé một tiệm vàng ở Bến Lức, bán số nữ trang cướp được là 24 triệu đồng rồi điều khiển xe về lại TP.HCM.

Trọng dùng 20 triệu đồng để chuộc điện thoại đã cầm cố, giữ lại trong người 4 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Sau 24h sau khi gây án, Trọng đã bị bắt giữ.