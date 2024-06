Bà Vũ Thị Minh Châu bị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc thi hành kỷ luật theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Vũ Thị Minh Châu do liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom). Sau đó, bà Vũ Thị Minh Châu đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe.