Nữ công nhân 19 tuổi ở Bình Dương bị chặn đánh hội đồng, khâu 7 mũi

Sự việc xảy ra vào tối ngày 24/6 tại một đoạn đường gần Công ty TNHH giày Thông Thuận (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân là chị D.T.N. (19 tuổi, nhân viên kiểm hàng của công ty).

Nữ công nhân bị đánh hội đồng sau khi tan ca - Ảnh cắt từ clip

Theo lời kể của chị N., vào ngày 24/6, trong lúc làm việc tại công ty thì có bắt lỗi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn của một đồng nghiệp tên T., người này sau đó tỏ thái độ bực tức và hăm dọa N., đồng thời hẹn N. hết giờ làm việc ra khỏi công ty để nói chuyện.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi N. vừa tan ca ra khỏi công ty thì bị một nhóm nam nữ khoảng 10 người, trong đó có T. chặn đánh hội đồng. Lúc này, có một người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu chị N. khiến nạn nhân choáng váng, chảy nhiều máu vùng đầu.

Phát hiện sự việc, một số công nhân khác đã vào can ngăn thì nhóm này mới dừng lại. Chị N sau đó được đưa đến bệnh viện để khám và được bác sĩ khâu 7 mũi tại vùng trán.

Nữ công nhân bị đánh hội đồng phải khâu 7 mũi. Ảnh cắt từ clip

Sau khi xảy ra sự việc, N. đã thông báo cho công ty để được hỗ trợ, hiện N. được cho nghỉ ở nhà để điều trị chấn thương.

Công an TP Thuận An cho hay, đơn vị này đã yêu cầu Công an phường Thuận Giao liên hệ với bị hại N. để xác minh, xử lý nhóm người hành hung nạn nhân, do hiện nay nạn nhân chưa trình báo cơ quan công an.

Xuân An