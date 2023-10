Sáng nay (2/10), Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, xe đầu kéo chưa có biển số lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ TP Dĩ An đi TP Thủ Đức (TP.HCM), khi đến ngã ba giao với đường Lê Văn Tách (thuộc phường An Bình, TP Dĩ An) thì tông trúng vào xe máy do bà N.T.H (48 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chở con gái là N.T.T.T (29 tuổi) chạy cùng chiều phía trước.

Va chạm khiến xe máy bị kẹt dưới gầm xe đầu kéo, hai người trên xe máy bị lọt vào gầm. vụ tai nạn làm bà H. tử vong tại chỗ, người con gái may mắn thoát nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Được biết, bà H. làm công nhân cho một công ty gần hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn hai mẹ con đang chở nhau đi làm trong trời mưa.