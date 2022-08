Nữ diễn viên 53 tuổi qua đời sau 1 tuần nguy kịch vì tai nạn ô tô

Anne Heche (1969-2022)

PEOPLE đưa tin, Anne Heche đã ra đi ngày 12/8 ở tuổi 53. Trước đó nữ diễn viên giành giải Emmy gặp tai nạn nghiêm trọng ngày 5/8.

Xe của cô lao vào một nhà dân ở Los Angeles khiến ngôi nhà bị phá hủy, xe của Anne Heche biến dạng vì cháy. Nữ diễn viên cũng rơi vào tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Ngày 11/8, đại diện của Anne Heche cho hay sau vụ tai nạn nữ diễn viên bị tổn thương não nghiêm trọng sau đó cô hôn mê, tiên lượng rất xấu.

Người đại diện của nữ diễn viên cho biết theo luật California, Anne Heche đã chết hợp pháp nhưng trái tim cô vẫn đập và các biện pháp hỗ trợ sự sống vẫn được tiếp tục để tổ chức OneLegacy có đủ thời gian tìm người phù hợp để ghép tim. Bởi theo nguyện vọng khi còn sống, Anne Heche mong muốn được hiến tạng sau khi chết não.

Vài giờ sau khi Anne Heche được xác nhận đã qua đời, cảnh sát Los Angeles thông báo sẽ không tiếp tục điều tra vụ việc. Trước đó nữ diễn viên được lấy mẫu máu xét nghiệm để xác định cô có lái xe trong tình trạng say xỉn dẫn đến tai nạn hay không.

Anne Heche có sự nghiệp trải dài nhiều thập kỷ. Cô được biết đến với hàng loạt bộ phim đình đám như Another World (1987–1991), Volcano, Wag the Dog, I Know What You Did Last Summer, Six Days Seven Nights, Psycho, Gracie's Choice - tác phẩm giúp nữ diễn viên được đề cử giải Emmy và series Men in Trees (2006-2008).

Năm 2001, Anne Heche kết hôn và sinh con sau đó 1 năm. Cặp đôi ly dị năm 2009, con trai lớn của nữ diễn viên năm nay đã 20 tuổi. Sau đó Anne Heche hẹn hò với diễn viên James Tupper và có thêm 1 cậu con trai hiện đã 13 tuổi. Họ hẹn hò 10 năm trước khi chia tay năm 2018.

An Na