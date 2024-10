Bất ngờ được đổi vai Ngọc Ngà ngay trong ngày đầu tiên quay phim

- Là “lính mới” nhưng vai diễn của bạn trong “Đi giữa trời rực rỡ” ngay từ khi xuất hiện đã nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Bạn thấy sao?

Tôi bất ngờ khi vai diễn của mình được khán giả đón nhận một cách tích cực khi chỉ vừa xuất hiện. Hiện tại tôi vẫn không ngờ là Ngọc Ngà được mọi người yêu quý đến thế!

Thùy Dương gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào.

- Nhan sắc ngọt ngào của bạn chắc chắn là tự nhiên hay có từng can thiệp thẩm mỹ?

Gương mặt mình hoàn toàn tự nhiên! Có thể khán giả sẽ thấy Ngọc Ngà hơi khác một chút so với những vai diễn tôi đã từng đảm nhận. Sự thay đổi là do phong cách make-up, kiểu tóc cũng như là phục trang của nhân vật mà thôi.

- Cơ duyên đưa Thùy Dương đến với bộ phim này là gì?

Ban đầu nhân vật tôi được mời tham gia không phải là Ngọc Ngà, mà là Mai - nhân viên tay trong được Bảo Anh (Phương My) gài vào quán cafe của Thái (Vương Anh).

Ngày đầu tiên khi đến đoàn để quay vai Mai, tôi ngồi trao đổi về vai diễn với đạo diễn Đỗ Thanh Sơn. Sau khi nói chuyện một lát đạo diễn có suy tính lại và thấy tôi hợp với nhân vật Ngọc Ngà. Đạo diễn đã quyết định đổi vai ngay tại hiện trường để tôi đảm nhiệm vai diễn Ngọc Ngà. Thực sự vai diễn đến với tôi rất bất ngờ.

- Vai của bạn xuất hiện khi bộ phim đã “giảm nhiệt” và các nhân vật đều “bị mổ xẻ”, Thùy Dương thấy thế nào?

Mỗi vai diễn đều là một nhân tố quan trọng của phim. Mỗi cơ hội đến, tôi đều là trân quý. Khi được giao vai Ngọc Ngà với tôi là cơ hội và may mắn nên bản thân chỉ biết thật cố gắng để diễn tốt nhất có thể. Những chuyện còn lại tôi cũng không để ý.

- Ngọc Ngà trong phim xinh đẹp, giàu có, tốt tính nhưng lại gặp nhiều điều không may mắn trong tình yêu và công việc. Bạn nghĩ sao về câu “hồng nhan bạc phận”?

Chúng ta đều biết rằng mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do, hiện tại Ngọc Ngà không may mắn trong tình yêu nhưng biết đâu được chính vì sự không may mắn đó lại đưa cô ấy đến gặp một người tuyệt vời hơn thì sao? Tôi tin ngoài đời cũng vậy, mọi thứ đến với mình đều là duyên. Nếu đã không thể cũng không nên cưỡng cầu quá. Hãy sống tốt và phát triển bản thân thật nhiều, sau này trái ngọt sẽ tự khắc đến!

Thùy Dương sở hữu phong cách thời trang tinh tế

Anh Long Vũ là đàn anh, hỗ trợ tôi rất nhiều khi chập chững bước vào nghề

- Mối quan hệ của Thùy Dương và dàn diễn viên trẻ của bộ phim như thế nào? Bạn đã được Long Vũ và mọi người hỗ trợ ra sao?

Trong dàn diễn viên của phim, tôi có cơ hội làm việc nhiều nhất với anh Long Vũ, ngoài ra tôi và anh Long Vũ cũng đã có cơ hội được làm việc cùng nhau ở Không ngại cưới chỉ cần một lý do. Anh Vũ cũng là đàn anh khoá trên của tôi trong trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh.

Trong khoảng thời gian làm việc, hai anh em bàn bạc, chia sẻ với nhau rất nhiều điều để hai vai diễn có thể ăn ý nhất có thể. Bên cạnh đó, anh cũng chỉ cho tôi những điều mà tôi còn lạ lẫm trong những bước đầu chập chững vào nghề. Tôi rất tôn trọng và cảm ơn anh Long Vũ vì những điều đó!

Thùy Dương cho hay cô được cả gia đình ủng hộ làm nghệ thuật

- Bạn có mong muốn có được vai chính ngay khi còn là sinh viên? Bạn sẽ làm gì để hiện thực hóa điều này?

Đối với tôi, vai chính hay phụ không quá quan trọng bởi mỗi vai diễn đều mang một trọng trách riêng. Điều quan trọng chính là khi được nhận một vai diễn, tôi sẽ thể hiện như thế nào. Đôi khi vai phụ nhỏ nhưng ấn tượng hoàn toàn có thể ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

- Trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, bạn có phải thuyết phục bố mẹ để cho bạn theo đuổi diễn xuất? Bố mẹ xem phim có nhận xét gì cho bạn?

Gia đình cực kỳ ủng hộ tôi trên con đường phát triển làm nghề. Bên cạnh đó, bố mẹ và mọi người đều là hậu thuẫn vững chắc để cho tôi được thỏa sức lăn xả bên ngoài và vẫn biết là phía sau luôn có gia đình.

Thùy Dương và Long Vũ trong "Đi giữa trời rực rỡ" (nguồn: SK)