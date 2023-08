Mới đây, trên mạng xã hội Việt Nam lan truyền video một cô gái ngoại quốc xinh đẹp vừa chơi guitar vừa hát ca khúc "See tình" (Hoàng Thùy Linh) và "Vì yêu cứ đâm đầu" (Min) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Nhiều người bất ngờ khi một cô gái ngoại quốc có thể hát trôi chảy ca khúc Việt Nam, phát âm rõ ràng và chính xác.

"Cô ấy phát âm chính xác từng chữ. Tôi còn nghĩ cô ấy là người Việt Nam!", "Ngọt ngào quá! Hát hay và rất đúng lời"... nhiều khán giả dành lời khen dưới video.

Cô gái này cũng trình diễn ca khúc "Baby" và "How you like that" của nhóm Blackpink, "Cupid" của Fifty Fifty - những giai điệu được giới trẻ khắp thế giới yêu thích.

Theo tìm hiểu, cô gái trong video là một nữ du khách mang hai quốc tịch là Úc và Uzbekistan. Cô tên Shirina Holmatova, sinh năm 2001. Hiện Shirina đang là một ca sĩ ở Sydney. Với nhan sắc xinh đẹp, giọng ca ngọt ngào, Shirina có gần một triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Tại Tiktok, cô có 9.9 triệu lượt yêu thích các video đăng tải.

Chia sẻ với VietNamNet, Shirina cho biết, video cô hát "See tình" được quay vào tháng 7 vừa qua, trong lần thứ hai cô đến Việt Nam. "Ca khúc này rất nổi tiếng. Giai điệu của nó cuốn hút tôi nên tôi đã học lời từ khá lâu", nữ du khách cho biết. Shirina rất bất ngờ khi màn trình diễn của mình được đón nhận ở Việt Nam. Cô rất vui vì nhận được những lời "động viên ngọt ngào".

Shirina từng đến Việt Nam vào tháng 2/2023 để thăm bạn trai - một nghệ sĩ người Việt Nam. Khi đó, cô từng ghé thăm Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình và cũng cầm đàn, ngân nga hát ở phố đi bộ Hoàn Kiếm.

"Tôi yêu tất cả những nơi tôi tới tại Việt Nam nhưng Hà Nội khiến trái tim tôi rung động, mang đến những cảm xúc tuyệt vời nhất. Nơi đây khiến tôi cảm thấy ấm áp, tràn đầy tình yêu", Shirina bộc bạch.

Shirina cho biết, bản thân rất yêu du lịch. Mỗi khi tới một thành phố hay quốc gia mới, cô thường mang theo chiếc đàn và hát. Trình diễn ở nơi công cộng là nguồn thu nhập chính của cô ở quê nhà Sydney, tuy nhiên, khi đến các quốc gia khác, cô làm điều này vì muốn hòa mình vào những nền văn hóa.



Shirina bị thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên ấn tượng của Việt Nam, ẩm thực phong phú và đa dạng. Nữ du khách rất mê phở, bún chả, bò bía, bánh mì, các món cuốn và chè. "Tôi đã tăng 3kg chỉ trong 3 tuần ở Việt Nam. Ngay cả bây giờ, khi đã trở về Sydney, tôi vẫn nhớ hương vị ẩm thực Việt", Shirina nói.

Cô gái trẻ cũng say mê người dân Việt vì sự thân thiện, tốt bụng, hiếu khách.

Shirina đang có dự định chuyển đến sống ở TP.HCM trong 6 tháng, nơi cô cảm mến ngay lần đầu đặt chân tới du lịch.

